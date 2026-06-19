El refugio de Sara Carbonero para veranear en el norte: calma, marisco fresco y un paisaje gallego insuperable

El norte de España continúa siendo uno de los destinos más solicitados por numerosas personas que desean desconectar del calor sofocante del verano. La periodista, Sara Carbonero, fan de viajar por lugares como La Graciosa e Ibiza, escoge esta vez como refugio marinero un pequeño pueblo pesquero con pasado medieval llamado Combarro, en el territorio gallego de Pontevedra.

¿Qué ver en Combarro?

Combarro es un pueblo que ha sido declarado Conjunto Histórico Artístico, desde sus callejuelas empedradas hasta sus casas marineras con fachadas de piedra. La importancia de todo este casco antiguo está en Rúa do Mar, un paseo marítimo primitivo lleno de hórreos que asoman al mar y que no han dejado ni un milímetro de espacio a la orilla. De esta forma, cuando sube la marea, parece un pueblo flotante.

Además, esta localidad posee nueve cruceiros, antiguos símbolos religiosos de los siglos XVIII y XIX que se encargaban de guiar a los peregrinos, proteger las tierras y marcar lugares mágicos. Un pueblo gallego que se concentra en su Plaza de Fonte, donde se encuentra el cruceiro más antiguo del pueblo (1.721).

Las casas típicas a dos alturas y muy tradicionales que contienen balcones llenos de geranios coloridos dan el toque de luz a un pueblo lleno de encanto.

¿Dónde comer en Combarro?

En el norte, comer es algo fácil y característico si se hace en cualquier taberna o bar donde los platos no son sólo contundentes, sino saciantes. Combarro es un pueblo con tradición marinera; por eso los platos más elegidos por la gente suelen ser el pescado y marisco frescos. Además, los chipirones y el pulpo a feira son exquisitos en Tapería Pedramar y las insuperables almejas de Arroyo Mar y Tierra no dejan a nadie indiferente.

Los alrededores de Combarro

En frente de Combarro está situada la isla Tambo y desde el puerto suelen salir dos barcos por día acompañados por un guía hacia la isla. Un valioso santuario natural por su fauna y flora que posee monasterios y ruinas abandonadas y devoradas por la naturaleza, que lo convierten en un auténtico misterio por explorar.