Raquel Bollo recuerda la ayuda que recibió de Isabel Pantoja durante su divorcio: «No sabía de dónde salía el dinero»

Es bien sabido que Isabel Pantoja ha sido una de las personas más importantes en la vida de Raquel Bollo. La tonadillera estuvo a su lado en algunos de los momentos más complicados de su vida y, más de dos décadas después, la colaboradora sigue mostrando públicamente el cariño y el agradecimiento que siente hacia ella. Eso sí, también han tenido momentos complicados en los que una ha desaparecido de la vida de la otra. A día de hoy, la colaboradora sigue saliendo en defensa de la tonadillera, pero al margen de sus conflictos familiares.

Hace apenas unas semanas, durante su paso por El Rocío, Raquel Bollo evitaba pronunciarse sobre las polémicas declaraciones de la guardesa de Cantora acerca del supuesto asalto a la finca. La colaboradora optó por mantenerse al margen y responder con un escueto: «No sé nada». Sin embargo, sí quiso salir en defensa de Isabel Pantoja cuando fue preguntada por su actual gira. «Es un éxito y me alegro. Aquí siempre sacamos lo malo y, por lo menos fuera, la reconocen como la artista que es», aseguraba ante los medios.

La estrecha relación entre ambas también salió a relucir durante su reciente entrevista en ¡De Viernes!. Allí se recordó uno de los momentos más delicados de la vida de Raquel Bollo, cuando en 2003 decidió separarse de Chiquetete. Según se comentó en el programa, Isabel Pantoja habría sido una de las personas que más la ayudó durante aquel proceso, llegando incluso a hacerse cargo de los gastos de los abogados.

Fue entonces cuando los colaboradores quisieron saber si Raquel conocía el origen de ese pago. Tras unos segundos de reflexión, afirma: «Yo no sabía de dónde salía el dinero». Ángela Portero fue más allá y le preguntó directamente si esos fondos podían proceder de Julián Muñoz. Sin embargo, Bollo evitó entrar en especulaciones. «No lo sé. Salía de ella porque fue la que me ayudó», contestó.

A pesar de la cercanía que mantiene con Isabel Pantoja, Raquel Bollo sigue evitando posicionarse en el conflicto familiar que enfrenta desde hace años a la cantante con sus hijos. Mientras otras personas cercanas al clan, como María del Monte, han expresado públicamente su opinión, ella prefiere mantenerse en segundo plano. «No voy a entrar en sus polémicas. Son personas que quiero y con las que he convivido. Para mí es complicado porque cuando te posicionas a un lado, parece que defiendes a uno y atacas a otro», explicó.

Eso sí, donde sí quiso mojarse fue al hablar de una posible reconciliación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Raquel tiene claro que el vínculo familiar terminará imponiéndose al paso del tiempo. «La reconciliación me la creo. Ya dije que, por el vínculo que tienen, tarde o temprano se reconciliarían. Cada uno necesita su tiempo», aseguró.

Durante la entrevista también hubo espacio para recordar algunos de los momentos más tensos que vivió durante su etapa en televisión. Especialmente aquellos enfrentamientos constantes en los que se cuestionaba la ayuda económica que recibió de Isabel Pantoja. «Muchas veces me decían que devolviera los 25.000 euros a una persona que debía un millón. Me han pinchado mucho. Lo que querían ver era a esa Raquel rabiosa», recordó.

Sin embargo, la colaboradora asegura que aquella etapa ya forma parte del pasado. Hoy sus preocupaciones son muy diferentes. «Mi único miedo ahora mismo es que llegue una enfermedad y se lleve a mis padres», confesó.

Después de años de polémicas, enfrentamientos televisivos y titulares constantes, Raquel Bollo parece haber encontrado una posición cómoda: la de mantenerse al margen de las guerras ajenas.