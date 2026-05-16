La guardesa de Cantora relata el tenso episodio con Kiko Rivera: “Entró con cinco personas y rompieron la cerradura”

En los últimos años, la familia Pantoja no ha dejado de acaparar titulares con sus enfrentamientos, reconciliaciones inesperadas y guerras televisivas de plató en plató. La última noticia que sorprendía era la misteriosa y repentina reconciliación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, una situación que ha dejado descolocados a muchos después de frases tan demoledoras como aquella de: «Mi madre como abuela no existe». La que parece mantenerse más cabal es Isa Pantoja, que dejó claro en una de sus últimas entrevistas que el entorno de su madre no le hace ningún bien. Pero ahora ha surgido un nuevo episodio alrededor de Cantora. Lo último ha sido Kiko Rivera «colándose» en su propia finca y enfrentándose directamente a la guardesa del lugar. Un momento grabado en vídeo y en el que también aparece el nombre de Agustín Pantoja.

El pasado 16 de abril, Kiko Rivera entraba en Cantora acompañado de cinco personas. En ese momento, Almudena Mateos, guardesa de la finca, no se encontraba allí. Cuando regresó, se encontró la valla forzada y, sin saber quién había dentro, se alarmó inmediatamente. «No era la primera vez que entra gente a Cantora y yo pasé miedo, no sabía quién era», afirmaba Mateos.

En tenso encuentro con Kiko Rivera

En uno de los relatos más duros de la entrevista, Almudena Mateos hace una confesión inquietante. «Un día me doy cuenta de que uno de los balcones de atrás está semiabierto. Entonces me voy para Medina Sidonia a comprar unos candados y cuando regreso me encuentro que han roto la cerradura de la puerta principal», relata. «Pienso entonces que han invadido la finca», añade. “Mi hija y yo nos bajamos rápidamente del coche y me encuentro en Cantora a Kiko Rivera y a su novia”. Y sentencia: “Fue un episodio muy desagradable”.

A esto, la guardesa añade otro detalle que tensó todavía más la situación. «Lola se envalentona conmigo, como si conociera la historia de este lugar de toda la vida, buscando discutir en todo momento» asegura. «Kiko llama a su madre y no le coge el teléfono, pero sí lo hace Agustín», continúa.

Es justo ahí cuando, según el relato de Almudena, la situación se vuelve todavía más incómoda. «Mientras hablo con Agustín, veo cómo ellos y tres trabajadores que venían con Kiko le levantan las manos en la cara a mi hija y ahí dije: ‘Esto ya no’». Además de su testimonio, Mateos asegura tener pruebas porque grabó parte de la escena con la cámara de su teléfono móvil. En las imágenes, se la ve caminando deprisa mientras dice nerviosa: «Vamos a llamar a la policía. Estoy temblando».

Agustín Pantoja lo sabía

En mitad del altercado, Kiko Rivera llamó a su madre, aunque quien terminó respondiendo fue Agustín Pantoja. En las imágenes emitidas en ¡De Viernes! se aprecia cómo el hermano de la tonadillera intenta tranquilizar constantemente a la guardesa, algo que ha hecho sospechar a muchos de que conocía perfectamente el movimiento que se estaba produciendo dentro de Cantora.

«Mientras hablo con Agustín, veo cómo los cinco se encaran con mi hija y Lola hace el gesto de levantarle la mano. Les tuve que parar», asegura Almudena. «Kiko también estaba metido. Me encaré con ellos, pero me vi realmente desprotegida».

Según el relato de la guardesa, todo apuntaría a que la entrada en la finca estaba organizada previamente. Horas después, Kiko Rivera abandonaba Cantora acompañado de Lola y de varios vehículos antiguos propiedad de su padre, Francisco Rivera Paquirri. Pero hay un detalle que sigue generando preguntas: una misteriosa maleta que, según relatan en el programa, parecía ser especialmente importante para el DJ.

«Kiko no sabía mi situación»

En plena discusión, Almudena Mateos reconoce que «Kiko no sabía mi situación», aunque eso no justifica, según ella, la tensión que se vivió dentro de la finca. La guardesa tampoco duda en cargar duramente contra Lola, la actual pareja de Kiko Rivera.

«Lola no me gusta nada. Es una persona que no tiene clase, ni educación y tampoco valores. Yo estaba grabando y ella se pone a grabarme a mí. Estaba claro que buscaba un enfrentamiento. Es una provocadora», afirma. Y añade todavía más contundente: «Lleva dos días con Kiko Rivera y ya se cree la dueña de Cantora. Es una barriobajera».

La misteriosa maleta y el encuentro de Kiko Rivera con Agustín

Gracias a las imágenes emitidas en ¡De Viernes!, se ha podido saber que los coches terminaron desplazándose hasta la casa de El Rocío de Isabel Pantoja. Pero la gran incógnita sigue siendo qué había dentro de la famosa maleta.

Hay un momento especialmente llamativo de la conversación en el que Kiko Rivera, mientras habla por teléfono con Agustín, le dice de manera tajante: «Yo he venido porque me lo habéis pedido. Si no, me voy».

Actualmente, el DJ es propietario de parte de Cantora, pero la gran pregunta sigue en el aire: ¿Qué necesitaba realmente Isabel Pantoja? ¿Y qué era tan importante como para provocar semejante operación?

Horas después, las cámaras del programa captaban a Kiko Rivera en Gran Canaria abrazándose con un hombre de pelo blanco que resultó ser Agustín Pantoja. Una escena que, coincidiendo con todo lo ocurrido horas antes, no ha hecho más que aumentar las sospechas alrededor de este extraño movimiento familiar en Cantora.