Giro en la paternidad de Kiko Rivera: la importante decisión que puede cambiar su vida para siempre

Kiko Rivera se ha convertido en noticia tras salir a la luz una decisión que podría marcar un antes y un después. El cantante estaría dispuesto a someterse a una intervención quirúrgica para revertir la vasectomía a la que se sometió hace años y abrir de nuevo la puerta a la paternidad junto a su actual pareja, Lola García.

La noticia supone un auténtico giro en la vida del artista, que hace apenas unas semanas hablaba con absoluta sinceridad sobre su relación sentimental y sobre el complicado escenario que ambos afrontaban debido a la imposibilidad biológica de tener hijos. En aquella entrevista, Kiko Rivera reconocía públicamente sentirse profundamente agradecido a Lola García por haber decidido continuar a su lado pese a conocer desde el principio las consecuencias de la operación a la que se sometió durante su matrimonio con Irene Rosales.

«Me eligió sabiendo que no podía darle lo que más quería», confesaba entonces el hijo de Isabel Pantoja, dejando entrever el peso emocional que esta cuestión ha tenido en la pareja desde el inicio de su relación.

Kiko Rivera podría ampliar la familia

Según publica La Razón, el intérprete de El mambo estaría valorando seriamente someterse a una vasovasostomía, una intervención destinada a revertir la vasectomía y recuperar la fertilidad masculina. De confirmarse la operación, el músico volvería a plantearse la posibilidad de ampliar la familia.

La decisión supondría cumplir uno de los grandes deseos de Lola García y también responder a una ilusión muy especial dentro de su entorno familiar. Tal y como apunta una fuente cercana a Isabel Pantoja citada por el citado medio, la tonadillera estaría plenamente volcada en apoyar a su hijo en este nuevo paso personal.

«Ella estaría encantada de ser abuela de nuevo y apoyaría totalmente a Kiko si decidiera hacerse la vasovasostomía para intentar tener descendencia con Lola», asegura una persona que prefiere no desvelar su identidad.

Una reconciliación muy esperada

El acercamiento entre Isabel Pantoja y la nueva novia de su hijo habría sido especialmente significativo tras los años de distanciamiento familiar que marcaron la relación entre madre e hijo. Después de más de seis años sin apenas contacto, ambos habrían logrado reconstruir sus vínculos personales en una etapa que personas cercanas describen como mucho más tranquila.

Según hemos podido saber en OKDIARIO, Lola García habría jugado un papel discreto pero importante. Según el entorno de la cantante, Isabel Pantoja sintió un auténtico «flechazo» personal al conocerla antes de iniciar su gira por América y desde entonces la habría acogido con enorme cariño, tratándola prácticamente como a una integrante más de la familia.

La posibilidad de un nuevo nieto supondría además una circunstancia especialmente emotiva para la artista. Aunque Isabel Pantoja ya es abuela, la relación con parte de su familia continúa siendo compleja. La cantante no mantiene contacto con los hijos de Isa Pantoja, Alberto, de 12 años, y Cairo, que cumplirá dos años el próximo mes de junio y al que, según ha trascendido, todavía no conoce personalmente.

Los tres hijos de Kiko Rivera

Kiko Rivera es padre de tres hijos. El mayor, Francisco, nació de su relación con Jessica Bueno, mientras que Ana y Carlota son fruto de su matrimonio con Irene Rosales. Precisamente fue durante esa etapa cuando decidió someterse a una vasectomía, convencido entonces de que no deseaba ampliar la familia en el futuro.

Con el paso del tiempo, sus circunstancias han cambiado notablemente. Tras años marcados por conflictos familiares, problemas de salud y una intensa exposición mediática, Kiko Rivera parece atravesar una etapa más estable tanto en el terreno emocional como en el profesional. Su relación con Lola García se ha consolidado rápidamente y quienes conocen a la pareja aseguran que ambos comparten un proyecto de vida muy definido.

Aunque ni el cantante ni su entorno más directo han confirmado oficialmente la intervención, la información publicada ha generado una enorme repercusión mediática y un intenso debate en redes sociales, donde muchos seguidores han interpretado este movimiento como una prueba del momento vital que atraviesa el artista.

La vasovasostomía, además, no garantiza en todos los casos la recuperación completa de la fertilidad, aunque los especialistas apuntan que las probabilidades de éxito pueden ser elevadas dependiendo del tiempo transcurrido desde la vasectomía y de las condiciones médicas del paciente. Se trata de una operación delicada, pero cada vez más habitual entre hombres que deciden revertir una decisión tomada años atrás.

Habrá que esperar un tiempo para ver como evoluciona todo. Mientras tanto, Kiko Rivera ha reaparecido públicamente en los últimos días mostrando su apoyo absoluto a Lola García en el ámbito profesional. El dj acudió a acompañar a la bailarina en uno de sus compromisos laborales, demostrando así que no habrá ningún rumor capaz de frenar sus pasos.