Isabel Pantoja y Kiko Rivera se reencontrarán el 27 de junio y darán el cante (literalmente)

No queda mucho tiempo para que veamos algo prácticamente insólito dentro del universo Pantoja: Kiko Rivera e Isabel Pantoja compartirán cartel y, posiblemente, escenario. Una imagen que durante años parecía completamente imposible después de la guerra pública que protagonizaron madre e hijo, marcada por entrevistas explosivas, reproches familiares y acusaciones muy duras. Lo cierto es que no ha sido algo habitual entre ellos. La primera vez que ambos actuaron juntos fue en 2014, cuando interpretaron el tema Debo hacerlo en televisión. A partir de ahí, hubo momentos muy puntuales y bastante descafeinados. Ahora, con esta reconciliación aparentemente edulcorada, parece que ambos vuelven a la carga.

Tal y como se ha anunciado en un comunicado publicado esta misma mañana, Kiko Rivera se incorpora a la programación de las Endesa Music Sessions del Icónica Santalucía Sevilla Fest, donde actuará como DJ invitado justo después del concierto de su madre y del grupo Il Divo. Aunque todavía no se ha confirmado si madre e hijo compartirán escenario durante algún momento de la noche, lo cierto es que será inevitable que sus caminos se crucen. Y, viendo cómo se están desarrollando los últimos movimientos dentro del clan, no sería extraño que acabáramos viendo una imagen conjunta que hace apenas un año habría parecido ciencia ficción.

Después de probar suerte en diferentes terrenos, incluyendo aquella etapa culinaria del ya mítico «pollo a la Pantoja», Kiko Rivera terminó encontrando su verdadero sitio en la música y especialmente en el mundo de las cabinas de disctoteca. Como DJ ha construido una propuesta que conecta bastante bien con el público y le ha llevado a actuar en numerosos festivales y eventos. Eso sí, no olvidemos que también intentó hacerse hueco como cantante y que llegó a firmar algunos temas que funcionaron especialmente bien en discotecas y fiestas populares.

Mientras tanto, Isabel Pantoja continúa centrada en su gira internacional. La tonadillera se encuentra terminando sus conciertos por Estados Unidos y Latinoamérica antes de regresar definitivamente a España. Después de años completamente alejada de la prensa española, sorprendió concediendo una única entrevista al programa Despierta América, emitido por Univisión. Una charla bastante medida y edulcorada, en la que evitó por completo entrar en cuestiones familiares o polémicas personales. Curiosamente, aquella entrevista coincidió exactamente con la aparición de Isa Pantoja en el programa ¡De Viernes!, donde soltó una bomba inesperada en pleno directo: «Mi madre me ha escrito».

Y ahí es donde vuelve a aparecer el verdadero problema del clan. Porque mientras Kiko Rivera parece haber enterrado por completo años de enfrentamientos, llegando incluso a dedicarle canciones a su madre después de haberla criticado duramente y tacharla públicamente de «mala abuela», Isa Pantoja continúa manteniéndose al margen. La hija pequeña de la tonadillera no termina de confiar en este supuesto acercamiento familiar y así lo dejó caer durante su entrevista: «Tiene demasiadas expectativas sobre la reconciliación con mi madre, pero con ella nunca se sabe». Una frase que resume perfectamente el desconcierto que se ha creado alrededor de Isabel Pantoja y de los constantes cambios emocionales que rodean a la mediática familia.

Además, Isa también lanzó una pulla bastante clara hacia el entorno de su madre, señalando indirectamente a Agustín Pantoja: «Nunca nadie le ha dicho a mi madre que lo que está haciendo está mal. No necesita gente que le diga lo que quiere oír, necesita gente que le diga lo que debe hacer». Unas palabras que vuelven a señalar el papel que juega el hermano de la cantante dentro del clan y que dejan claro que, aunque haya fotos, canciones y festivales de por medio, las heridas familiares todavía no están completamente cerradas.

De una manera u otra, el próximo 27 de junio promete convertirse en una de las fechas más comentadas del verano. Porque una cosa está clara: cuando los Pantoja parecen reconciliarse, siempre hay alguien mirando de reojo para comprobar cuánto dura realmente la paz.