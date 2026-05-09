María del Monte interrumpe en directo a Isa Pantoja: «Nos hemos visto varias veces y no hemos cobrado una peseta»

En la historia entre Isa Pantoja y su madre, la relación con María del Monte siempre ha aparecido como una pieza clave en segundo plano, una figura de apoyo que nunca ha dudado en mostrarse cercana a la hija pequeña de Isabel Pantoja. La noche de ayer volvió a poner esa relación en el centro de todas las miradas, en una entrevista que dio mucho que hablar y que dejó varios momentos de fuerte carga emocional en directo.

El programa vivió un instante especialmente comentado cuando, de forma inesperada, Isa Pantoja compartió con los colaboradores una exclusiva en pleno directo: «Mi madre me ha escrito». Una frase que sorprendió en plató y que coincidía además con la entrevista de la tonadillera en Nueva York, generando todavía más ruido mediático alrededor del clan Pantoja. Sin embargo, ese no fue el único momento que marcó la noche.

El punto más emotivo llegó con la llamada en directo de María del Monte, que terminó convirtiéndose en uno de los instantes más comentados de la emisión. Antes de ese momento, Isa Pantoja se sentaba en el plató de ¡De Viernes! para afrontar una entrevista en la que reconocía encontrarse en un proceso de reconstrucción personal, intentando recomponer su vida tras años de tensiones familiares y mediáticas.

El acercamiento con su madre biológica, de la que confirmó haber recibido un mensaje reciente al que no dudó en responder, ha reabierto heridas, pero también ha reforzado el papel de quienes han estado a su lado en los momentos más complicados. Entre ellos, María del Monte ha ocupado un lugar muy destacado. La propia Isa lo explicaba con claridad en el programa: «La relación con María no la quiero perder, no quiero cambiar mi vida de ahora. Estoy feliz. A María le tengo mucho cariño, estoy agradecida porque me escucha, tengo confianza con ella y no tengo miedo a decirle las cosas», explicaba con sinceridad. Y añadía además: «Espero que no se acabe mi relación con María. Después de cinco años sin aparecer en mi vida… No creo que me venga a exigir. Nunca he exigido a mi madre que aparte a mi tío Agustín».

La conversación también recuperaba unas declaraciones recientes de Isa Pantoja, en las que hablaba sobre la posible reconciliación entre su hermano y su madre. En ese contexto, la colaboradora dejaba una frase que generó debate: «Tiene demasiadas expectativas, con ella nunca se sabe», en referencia a la inestabilidad que, según ella, puede rodear la relación familiar.

El momento culminante llegaba cuando María del Monte intervenía en directo por teléfono. «Nana, estás en directo. Te he puesto en manos libres», decía visiblemente emocionada Isa Pantoja. Al otro lado de la línea, la cantante respondía con un tono cercano y protector que rápidamente se viralizaba en redes: «Mi cariño lo ha tenido siempre. El cariño mueve el mundo. Nosotras nos hemos visto varias veces y no hemos cobrado una peseta por ese encuentro. Lo que no quiero es que sufra más. No llores, cachorrito. La vida está para vivirla desde el cariño, la verdad y el amor».

La llamada, cargada de afecto y naturalidad, reforzó la imagen de una relación sólida entre ambas, alejada del ruido mediático que rodea habitualmente al entorno de los Pantoja. Un gesto en directo que terminó convirtiéndose en uno de los grandes momentos de la noche televisiva.

Esta misma noche, además, está previsto que María del Monte reaparezca en el programa Hay una cosa que te quiero decir, donde coincidirá con Anabel Pantoja, sobrina de la tonadillera, en un nuevo capítulo que promete seguir alimentando el interés mediático en torno a estas relaciones cruzadas dentro del universo Pantoja.