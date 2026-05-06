El pasado viernes, en la nueva entrega del programa De Viernes presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, Isa Pantoja concedió una entrevista que no dejó indiferente a nadie. Entre otras tantas cuestiones, la joven se pronunció sobre cómo ha vivido la reconciliación de Kiko Rivera y su madre. Es más, asegura que ha vuelto a sentirse como un «actor secundario» dentro de la historia de la familia: «Como si nunca hubiera existido». Además, dejó claro que nunca sintió el apoyo de Irene Rosales o Jessica Bueno, sus ex cuñadas, y que fue algo que le afectó mucho: «Me ha dolido», reconoció en su entrevista en De Viernes. Pero no todo queda ahí, puesto que Isa Pantoja aprovechó la ocasión para explicar la condición que pone a su madre para poder reconciliarse con ella y por qué cree que no va a volver a tener relación con sus sobrinas, Ana y Carlota.

Después de estas declaraciones, Irene Rosales ha querido responder a las palabras de la que fuese su cuñada, y lo ha hecho a través de El tiempo justo, programa en el que habitualmente colabora. Como no podía ser de otra manera, la sevillana ha decidido hacer autocrítica a la hora de hablar de su relación con Isa Pantoja, que ha estado marcada por un sinfín de etapas en las que la distancia estaba presente en todo momento. Es por eso que ha entonado el mea culpa a la hora de reconocer sus errores y su parte de responsabilidad en esta situación. «No puedo recriminarle nada a Isa. Lo único que puedo decir es que coincidimos en muchas cosas y yo no estuve a la altura de lo que ella esperaba de mí. Le pido disculpas», comenzó diciendo la ex mujer de Kiko Rivera en El tiempo justo.

En cuanto a los desencuentros, Rosales tiene algo claro: «En ese momento yo escuchaba a la persona que tenía al lado». A pesar de todo, la andaluza quiso valorar no solamente la actitud, sino también el discurso de Isa Pantoja en De Viernes: «La veo muy real y muy consciente de cómo es su familia».

Y explicó a qué se refería: «Una familia desestructurada que no afronta los problemas sola, no tienen comunicación». Todo ello mientras daba su opinión sobre una posible reconciliación entre madre e hija, y es que estaba segura de que Isabel Pantoja «no va a ser la que va a levantar el teléfono»

Isa Pantoja se pronunció sobre la falta de apoyo de Irene Rosales

A pesar de que su relación con Irene no era como cuñada, sino como «mujer de su hermano», sí que echó de menos su apoyo en momentos complicados para ella: «El no haber sentido el apoyo de ella en ciertos momentos, a mí sí que me ha dolido», explicó Isa en De Viernes, y añadió: «Sentir que constantemente justificaba a su marido, en vez de no pronunciarse directamente, pues me ha dolido más».

Es por eso que, ahora que ha pasado el tiempo y las circunstancias han cambiado, a la hija de la tonadillera le gustaría saber si la visión de Irene Rosales también es diferente. «Me gustaría saber si ella a día de hoy, que se ha separado de Kiko, sigue pensando igual sobre Kiko, si sigue pensando que todas las cosas que me ha dicho y que me ha hecho son justificables», expresó.