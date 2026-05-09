Isabel Pantoja concede una única y edulcorada entrevista en Nueva York: «Soy feliz con poco»

La gira de Isabel Pantoja está dando mucho que hablar desde su arranque internacional. El pasado 25 de abril, la tonadillera iniciaba su nuevo tour en Latinoamérica y Estados Unidos, con primera parada en Perú. Desde COOL ya desvelábamos en exclusiva el tipo de avión en el que viajaba, un modelo poco habitual en Europa que incluso habría tenido que ser trasladado desde República Dominicana para la ocasión. Un detalle que alimentó las especulaciones sobre una producción ambiciosa… y también sobre el rendimiento real de la gira.

Porque, según se ha comentado en distintos círculos del sector, las ventas no estarían alcanzando las expectativas iniciales. Ayer, 8 de mayo, la artista actuaba en Nueva York y, en ese contexto, ha concedido una entrevista exclusiva en un momento clave de su regreso a los escenarios internacionales.

El concierto tuvo lugar en el United Palace, un histórico teatro situado en el 4140 de Broadway, en Washington Heights, una zona emblemática para la comunidad hispana en Nueva York y habitual escenario para grandes artistas latinos. En esta visita, la cantante solo ha concedido una entrevista, emitida en el programa Despierta América, de Univisión. A su llegada, eso sí, se le pudo ver con un rostro notablemente cansado tras varios días intensos de gira.

“50 años de aprendizaje constante”

La entrevista comenzaba de forma poco habitual, con la propia Isabel Pantoja cantando junto al periodista Brian Mejía, una manera de romper el hielo antes de entrar en materia. A partir de ahí, la artista hacía balance de su trayectoria: “Estos 50 años han sido un aprendizaje continuo. Como persona, como artista y como ser humano. Me siento super feliz de poder cumplir, gracias a Dios y a todos mis fans, de estar sentada aquí contigo”, afirmaba.

Sobre el motivo de esta gira, añadía: «Tenía esa espinita de cantar tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos y que vieran esos 50 años de Isabel Pantoja».

La cantante todavía tiene pendientes varias fechas en su calendario, entre ellas el concierto reubicado de Puerto Rico tras su cancelación inicial, además de citas en Miami y República Dominicana. Según los portales de venta consultados por COOL ,aunque se anuncian como «entradas de alta demanda», aún quedan muchas localidades disponibles en varias zonas del recinto. En Miami, los precios oscilan entre los 200 y 300 dólares, mientras que en Puerto Rico las entradas superan los 400 dólares en algunas áreas, con menos del 3% de disponibilidad según la propia web, aunque sin opción de selección de asientos.

«Lo más difícil ha sido separarme de mis seres queridos… En su momento»

En la entrevista, el periodista evitaba entrar en su vida más personal, centrando la conversación en su carrera. A la pregunta sobre las dificultades de estos 50 años de trayectoria, Pantoja respondía: “Lo más difícil ha sido separarme de mis seres queridos… En su momento. Pero como venía a trabajar y siempre volvía a casa, lo hacía con más ilusión y todo era perfecto. Siempre he sido feliz”. Un dato curioso después de todo lo visto durante años entre sus hijos y ella.

Unas palabras que llaman la atención por su formulación en pasado continuo, especialmente en un momento en el que la artista atraviesa una etapa de reencuentros familiares y reaparecen movimientos en torno a su entorno más cercano.

El entrevistador también le preguntaba qué necesita para ser feliz. La respuesta, breve pero significativa, no pasaba desapercibida: «Uy, yo muy poco y no te digo el qué, porque si no, lo van a saber. Soy una persona tranquila y relajada, así que con poquito me conformo».

Una frase que choca con algunos de los requisitos que, según se ha comentado en torno a la gira, habrían incluido exigencias logísticas de alto nivel, como el uso de un Gulfstream G550 en su desplazamiento de España a Lima.

Isabel Pantoja recuerda a Fran Rivera y Juan Gabriel

La conversación también repasó momentos clave de su carrera, como su regreso a los escenarios tras la muerte de Francisco Rivera. Pantoja recordaba dos actuaciones especialmente significativas: «Recuerdo dos conciertos, muy puntuales, en esa época de mi vida. Uno es en el Lope de Vega en Madrid y cuando lo terminé, me vine directa a Nueva York al Madison Square Garden. Lo que sentí ahí no te lo puedo contar con palabras, la ovación duró más de 15 minutos».

La emoción también llegaba al hablar de Juan Gabriel: «Para mí siempre será mi Alberto. Juan Gabriel siempre va a estar conmigo allá donde vaya y espero que sea así en otra vida. Ha sido uno de los seres más importantes que ha pasado por mi vida y lo seguiré cantando hasta que deje de cantar. Era mi amigo y mi compadre, era todo para mí», afirmaba visiblemente emocionada.

Por el momento, esta es la primera parte de la entrevista publicada por Univisión. Según ha avanzado la cadena, la segunda entrega verá la luz el próximo lunes 11 de mayo, en un contexto en el que la gira continúa generando expectación… Y también críticas sobre su alcance real en el mercado internacional.