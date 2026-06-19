La reflexión de Marco Aurelio sobre la angustia: «Si algo externo te angustia, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu apreciación de ella»

En una época marcada por la incertidumbre, el estrés y la sobreexposición a las malas noticias, esta frase de Marco Aurelio parece más actual que nunca. El emperador romano, considerado uno de los máximos representantes del estoicismo, dejó una reflexión que ha sobrevivido durante casi dos milenios. «Si algo externo te angustia, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu apreciación de ella». Detrás de esta frase se esconde una profunda lección sobre cómo interpretamos la realidad y sobre el poder que tienen nuestros pensamientos para influir en nuestro bienestar, tanto físico como mental.

Un emperador filósofo

Marco Aurelio gobernó el Imperio romano entre los años 161 y 180 d.C., una etapa marcada por conflictos militares, crisis económicas y epidemias. A pesar de estas dificultades, dedicó parte de su tiempo a escribir reflexiones personales que posteriormente serían recopiladas en la obra Meditaciones, considerada una de las grandes referencias de la filosofía estoica.

Lejos de ser un tratado teórico, el libro era un ejercicio de autoconocimiento. En sus páginas, el emperador intentaba hacerse recordar a sí mismo cómo afrontar las dificultades con serenidad y cómo evitar que las circunstancias externas dominaran su estado emocional.

La clave del estoicismo

La frase del emperador sobre la angustia refleja uno de los principios fundamentales del estoicismo, ya que había que distinguir entre aquello que podemos controlar y aquello que escapa a nuestra voluntad. Según esta corriente filosófica, los acontecimientos externos no son buenos ni malos por sí mismos. Lo que determina el sufrimiento es la interpretación que hacemos de ellos.

Para los estoicos, perder un trabajo, recibir una crítica o enfrentarse a un contratiempo no genera de forma automática un dolor emocional. Ese sufrimiento surge cuando atribuimos a esos hechos un significado que amenaza nuestra tranquilidad o nuestras expectativas.

La enseñanza del emperador romano no pretendía minimizar los problemas reales ni negar el sufrimiento humano. Su mensaje apunta a algo muy diferente, ya que hay que recordar que existe un margen de libertad entre lo que sucede y la forma en que reaccionamos ante ello.