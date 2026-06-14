La reflexión vital de Marco Aurelio, filósofo estoico: «Cada vez que estés a punto de señalar un defecto en otra persona, hazte la siguiente pregunta: ¿Qué defecto en mí se parece al que estoy a punto de criticar?»

Entre las muchas reflexiones que dejó Marco Aurelio, hay una en concreto que sigue repitiéndose con frecuencia por lo que plantea y es que antes de criticar a alguien, es mejor mirar primero hacia uno mismo. En concreto, se trata de la frase «Cada vez que estés a punto de señalar un defecto en otra persona, hazte la siguiente pregunta: ¿Qué defecto en mí se parece al que estoy a punto de criticar?»

No es una frase cómoda, de hecho, incomoda bastante más de lo que parece a primera vista. Porque lo que plantea no es simplemente «no juzgues», sino algo más exigente como es mirarte antes a ti mismo cada vez que te dispones a criticar a otro. Y ahí está la clave y más, en un momento en el que opinar sobre los demás es casi automático. De este modo, estamos ante una idea que obliga a frenar y a hacer algo que no siempre apetece como es reconocer que muchas veces lo que señalamos fuera también está, de alguna forma, dentro.

Qué significa esta frase de Marco Aurelio

La idea es más sencilla de lo que parece, pero no por eso fácil de aplicar, ya que lo que propone Marco Aurelio es cambiar el enfoque y en lugar de mirar primero el error ajeno, empezar por uno mismo.

Dicho de otra forma, cada vez que alguien te molesta o detectas un defecto en otra persona, la pregunta no es solo qué ha hecho mal el otro, sino qué hay en ti que se parece a eso. No siempre será exactamente igual, pero muchas veces te darás cuenta de que sí que hay puntos en común, de modo que esta reflexión encaja con varias ideas clave del pensamiento estoico tal y como son el autoconocimiento, la humildad y la responsabilidad personal. Porque al hacer ese ejercicio, dejas de colocarte por encima y pasas a un terreno más realista, donde todos cometen errores.

Por otro lado introduce algo importante que es la empatía. Recordar que nadie es perfecto, ni siquiera uno mismo, cambia la forma en la que juzgas a los demás. Y, sobre todo, cambia la forma en la que reaccionas.

Qué es el estoicismo y por qué influye en esta reflexión

Para entender bien esta frase, conviene saber desde qué filosofía hablaba Marco Aurelio. Él era estoico, una corriente que, más que teoría, es casi una forma de vivir. El estoicismo se basa en una idea bastante directa: centrarse en lo que depende de uno mismo y dejar de gastar energía en lo que no se puede controlar. Eso incluye, por ejemplo, las acciones de los demás.

Por eso tiene sentido esta reflexión. En lugar de perder tiempo criticando lo que hace otra persona, el foco vuelve a ti. ¿Qué puedes mejorar? ¿Qué puedes cambiar? ¿Qué parte te corresponde? Es decir, que no se trata de justificar comportamientos ajenos, sino de no convertir el juicio constante en una forma de vida. Y para los estoicos, ese desgaste no sirve de nada.

En qué momento escribió Marco Aurelio esta idea

A diferencia de lo que mucha gente piensa, Marco Aurelio no dijo esta frase en un discurso ni en un momento concreto ante el público. Forma parte de su obra Meditaciones, un conjunto de escritos personales que nunca pensó publicar. Era, en realidad, un diario por lo que lo escribía para sí mismo, como una forma de recordarse cómo quería actuar, cómo quería pensar y qué tipo de persona quería ser, incluso siendo emperador.

Muchos de esos textos fueron redactados durante campañas militares, en momentos de presión, cansancio y responsabilidad constante. Es decir, no eran reflexiones teóricas, sino herramientas para mantenerse firme en situaciones complicadas. Eso explica por qué sus frases siguen teniendo tanto peso ya que no nacen de la comodidad, sino de la necesidad de mantener el control en contextos difíciles.

Por qué esta reflexión sigue siendo tan actual hoy

La frase encaja especialmente bien en el momento actual, ya que vivimos en una época donde opinar sobre otros es inmediato, constante y, muchas veces, impulsivo, especialmente debido a las redes sociales, por lo que muchas vees lo que hacemos es señalar antes de pensar. Y justo ahí es donde esta idea sigue teniendo sentido.

Plantea algo incómodo pero útil y es que antes de señalar, es mejor parar. Antes de criticar, revisar. Antes de reaccionar, preguntarte si tú también caes en eso que estás viendo. No es una solución mágica, pero sí un cambio de enfoque, y en muchos casos, es más que suficiente para evitar conflictos innecesarios o juicios precipitados.

Otras frases de Marco Aurelio que siguen teniendo sentido hoy

Más allá de esta reflexión, Marco Aurelio dejó muchas otras ideas en sus Meditaciones que siguen funcionando como pequeñas guías para el día a día. No son frases pensadas para impresionar, sino recordatorios bastante directos sobre cómo comportarse.

Estas son algunas de las más conocidas: