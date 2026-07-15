La reflexión de Sun Tzu, filósofo chino, que nos hace pensar: «Los colores primarios son sólo cinco, pero sus combinaciones son tan infinitas que no podemos verlas todas»

La reflexión de Sun Tzu sobre los colores primarios sigue despertando interés siglos después de haber sido escrita en El arte de la guerra. Aunque la figura del filósofo y estratega chino continúa siendo objeto de debate entre historiadores, sus enseñanzas mantienen una enorme influencia en distintos ámbitos.

La cita no se limita al terreno militar. Con una comparación sencilla, Sun Tzu plantea una idea que trasciende el tiempo y que ha sido interpretada como una invitación a comprender que, a partir de una base limitada, pueden surgir posibilidades prácticamente inagotables.

¿Qué significa la reflexión de Sun Tzu sobre los colores primarios?

La frase dice: «Los colores primarios son sólo cinco, pero sus combinaciones son tan infinitas que no podemos verlas todas».

En el contexto de El arte de la guerra, esta reflexión está vinculada con la importancia de reconocer las distintas posibilidades que pueden presentarse en una estrategia. El texto señala que saber diferenciar a los soldados en el campo de batalla era una tarea fundamental para cualquier general, una idea que se relaciona con la capacidad de combinar recursos y adaptarse a cada situación.

Más allá de ese origen, la cita ha trascendido el ámbito militar y suele interpretarse como una metáfora sobre la creatividad, la estrategia y la enorme cantidad de resultados que pueden surgir cuando se combinan unos pocos elementos esenciales.

¿Quién fue Sun Tzu y por qué su figura sigue generando debate?

Los historiadores suelen situar a Sun Tzu en la China comprendida entre los años 722 y 481 a.C., aunque no existen pruebas definitivas de que realmente haya existido. El único documento histórico que hace referencia a su figura es una biografía escrita en el siglo II a.C. por el autor Sima Qian.

Aun así, la existencia de El arte de la guerra constituye el principal motivo por el que su nombre ha llegado hasta nuestros días. La obra, también conocida como Los trece capítulos, es considerada uno de los tratados más importantes sobre estrategia militar y filosofía.

Según la tradición, Sun Tzu fue un general y estratega militar vinculado a la Escuela Militar, una de las corrientes filosóficas desarrolladas durante el período de las Primaveras y Otoños. Este sistema promovía la preparación militar como una herramienta para preservar la paz y el orden social.

La autenticidad histórica del personaje sigue siendo motivo de discusión. En 1972 se halló un ejemplar de El arte de la guerra en una tumba situada en Linyi, en la provincia china de Shandong, además de otra obra atribuida a Sun Bin, considerado por algunos un posible descendiente suyo.

El legado de El arte de la guerra a lo largo de los siglos

Se cree que el tratado fue escrito durante el período de las Primaveras y Otoños, una etapa marcada por el debilitamiento de la dinastía Zhou y por los constantes enfrentamientos entre distintos estados chinos que competían por el poder.

En ese contexto, las tácticas militares tradicionales comenzaban a mostrar sus limitaciones. La propuesta de El arte de la guerra consistía en romper con esos métodos mediante una estrategia capaz de utilizar todos los recursos necesarios para alcanzar una victoria decisiva.

Con el paso de los siglos, la obra fue consultada por militares, estrategas de negocios y personas interesadas en alcanzar objetivos personales, consolidándose como un texto de referencia mucho más allá del ámbito bélico.