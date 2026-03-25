Marco Aurelio, filósofo estoico: «La mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño»

Este filósofo estoico tiene una frase que nos ayudará a vencer a cualquier enemigo, la venganza según Marco Aurelio es algo diferente a lo que pensábamos. Este pensador que hace miles de años nos dejó un legado realmente sorprendente, parece que tiene muy clara la forma de devolver el dolor a esa persona que nos ha hecho daño. Nada más lejos de ese ojo por ojo, diente por diente, sino todo lo contrario, es darle todo lo contrario a lo que nos ha dado.

Si alguien te ha hecho daño, no lo dudes, esta frase de Marco Aurelio puede acabar siendo la que nos dará un pequeño alivio y nos obligará a tener en mente determinados cambios. Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada sentimiento se acaba traduciendo en un plus de buenas sensaciones. Un extra de pensamientos que empezamos a controlar y que pueden ayudarnos a afrontar los contratiempos del día a día que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna Marco Aurelio nos explica a través de una sólo frase que puede cambiarlo todo.

La mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño

Nunca pagues a esa persona que te hizo daño con la misma moneda. Sino más bien haz lo contrario, para vivir un mundo mejor, lejos de cualquier contratiempo. Los estoicos no dudaron en darnos algunos elementos o herramientas que nos sirvieron para analizar un poco mejor este camino vital que iniciamos.

Es hora de tener algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos, que podíamos empezar a tener en estos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Cuando alguien nos hace daño, el impulso es devolverle ese dolor de una forma similar a lo que hemos vivido. Estaremos muy pendientes de una serie de detalles que, sin duda alguna, pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada.

Estos problemas que nacen de un hecho que nadie esperaría, con estas jornadas en las que necesitamos empezar a poner en práctica algunos elementos que quizás nos sirvan para mantenernos en plena forma no sólo física, sino también mental. Este pensamiento estoico puede ser esencial en estos días.

El filósofo estoico Marco Aurelio

Este filósofo estoico sin duda alguna acabaría de darnos algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos servirán para poder mantenernos en plena forma de una manera que quizás hasta ahora nadie hubiera imaginado. Es hora de saber qué dice un pensador que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Tal y como nos explican desde el blog del estoico: «La filosofía estoica tuvo una gran influencia en la vida y las acciones de Marco Aurelio como gobernante. Adoptó algunos de sus principios en sus actividades diarias, esforzándose por mantener la calma y la razón incluso en tiempos de dificultad. Para entender cómo el estoicismo y Marco Aurelio se influyeron mutuamente, es importante primero darse de cuenta del cargo de poder que ostentaba. Pensemos que en aquella época ser líder del imperio romano significaba ser la persona con más poder de todo el mundo. Con sólo una decisión suya, miles de personas podían morir. Su poder no tenía límites. Podía sucumbir a cualquier tentación, lujuria, ira, gula. Lo que él ordenara sería satisfecho. Sin embargo, nada de todo eso ocurrió. Guiado por la sabiduría y la virtud que encontró en la filosofía estoica, es recordado aún a día de hoy, casi dos mil años más tarde, por ser uno de los mejores líderes de toda la Historia. Como dijo el historiador Edward Gibbon, Marco Aurelio era digno del cargo que ostentaba. Sabiduría y Virtud. Dos palabras que modelaron el pensamiento del filosófo Marco Aurelio y que lo separan de la inmensa mayoría de los líderes mundiales pasados y actuales. Se preocupaba constantemente por cómo ser más virtuoso, más sabio, más justo. Más inmune a la tentación».

Siguiendo con la misma explicación: «Aunque más que libro deberíamos utilizar las palabras «tratado» o «manuscrito», lo innegable es sus «Meditaciones» se han convertido en una obra de referencia e ineludible cuando se trata de aprender los preceptos del estoicismo. En esta obra, el emperador romano redacta una serie de reflexiones (se habla a sí mismo) donde, de forma brillante, expone cómo vivir una buena vida, guiada por los principios, valores y virtudes. Sin pretenderlo, pues recordemos una vez más que era un diario privado, Marco Aurelio convirtió este manual en un tratado filosófico sin precedentes y en una de las obras literarias claves para entender su relación con el estoicismo. Originalmente escrita en griego entre los años 170 y 180 (lo terminó pocos meses antes de su muerte) entre constantes ataques de los bárbaros, «Meditaciones» se compone de 12 tomos, en el primero de los cuales da las gracias a todas las personas de las que ha aprendido algo a lo largo de su vida».