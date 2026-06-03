Aviso urgente de José Antonio Marina, filósofo: “El gran fallo de la educación actual es que los alumnos no pueden enfrentar problemas de mediana complicación”
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El filósofo y pedagogo español José Antonio Marina ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los temas de actualidad más debatidos: la situación de la educación y la preparación real de los estudiantes para afrontar los desafíos de la vida cotidiana. «El gran fallo de la educación actual es que los alumnos no pueden enfrentar problemas de mediana complicación». La reflexión, contundente y directa, apunta a una realidad que muchos profesores observan cada día en las aulas.
Según Marina, los estudiantes ha desarrollado habilidades para memorizar información y manejar herramientas digitales, pero son incapaces de integrar conocimientos, analizar situaciones complejas y encontrar soluciones creativas a problemas que no tienen una respuesta inmediata. Bajo su punto de vista, el verdadero problema radica en la manera en que los estudiantes aprenden a pensar.
La reflexión de un filósofo sobre la educación actual
Durante años, el sistema educativo ha estado sometido a constantes reformas orientadas a mejorar el rendimiento académico. Sin embargo, estos cambios no siempre han fortalecido las capacidades cognitivas más importantes. José Antonio Marina explica que resolver problemas complejos requiere combinar varias habilidades al mismo tiempo: comprensión lectora, razonamiento lógico, capacidad de análisis, organización de información, creatividad y perseverancia. Cuando alguna de estas competencias no se desarrolla como es debido, los alumnos pueden sentirse bloqueados.
El filósofo advierte que cada vez es más frecuente encontrar estudiantes capaces de acceder rápidamente a grandes cantidades de información gracias a Internet, pero con dificultades para evaluar e interpretar esa información. Sin embargo, en plena era digital, la diferencia no la marca quien memoriza más información, sino quien sabe utilizarla correctamente.
Según el filósofo, la educación debe enseñar la capacidad de prestar atención durante períodos prolongados, analizar distintas alternativas y perseverar incluso cuando la solución no aparece de manera inmediata. Estas habilidades son fundamentales no sólo para el éxito académico, sino también para el desarrollo profesional y personal. La mayoría de los problemas reales que enfrentan los adultos no tienen respuestas simples ni soluciones instantáneas.
A lo largo de su trayectoria, José Antonio Marina ha defendido la idea de que la inteligencia no consiste únicamente en acumular conocimientos, sino en saber utilizarlos para resolver problemas y tomar buenas decisiones.
Las mejores frases
- «Llamo inteligencia a la capacidad de un sujeto para dirigir su comportamiento, utilizando la información captada, aprendida, elaborada y producida por él mismo»
- «No hay que confundir razonamiento, capacidad de hacer inferencias lógicas y que es una facultad de la inteligencia estructural, con uso racional de la inteligencia, que es la utilización del razonamiento para conocer, comprender, entenderse, construir»
- «Con la aparición de la palabra se duplicó el mundo. Más aún, se duplicó también la inteligencia humana que se convirtió en dialogante consigo misma. Nos pasamos la vida hablando con los demás, pero también hablándonos»
- «Es necesario separarse de uno mismo, hasta tal punto que al juzgar nuestras obras parece que nos dividiéramos en dos individuos»
- «La felicidad es la armoniosa satisfacción de las tres grandes necesidades que tenemos los seres humanos: pasarlo bien, mantener unas relaciones afectivas satisfactorias y ampliar nuestras posibilidades vitales»
- «Nos estamos endureciendo y trivializando. Las relaciones humanas necesitan, por ejemplo, tacto, que es una especial sensibilidad para captar una situación y para responder a ella adecuadamente»
- «Porque si la humildad no acompaña y no sigue todo lo que hacemos, la soberbia nos arrebata de las manos el bien realizado en el mismo momento en que lo realizamos»
- «La evolución cultural ha gestado un magnífico y precario proyecto de humanización. A saber, aumentar el ámbito de nuestra libertad, el poder de nuestra autonomía»
- «El hombre es acción. Mediante ella se da a luz a sí mismo. Es la inserción de la voluntad en el mundo, el paso de lo imaginario a lo real, de las pasiones a la sabiduría, de la naturaleza a la libertad. Es, para cada uno, la reconquista de sí mismo»
- «No es verdad que todos nazcamos libres. La verdad es la contraria: todos nacemos dependientes, y nuestra tarea es hacernos libres, tarea que cumplimos con mayor o menor éxito»
- «El amor es una energía que al cambiar, permanece. Lo que ocurre con frecuencia es que el estado inicial es tan intenso, tan embriagador, que desearíamos quedarnos en él»
- «Lo importante es actuar, no analizar. En los miedos no es de gran utilidad intentar llegar al fondo, a sus causas, porque con frecuencia uno puede quedarse sepultado en esas profundidades»
- «Los grandes vicios tienen que ver con las grandes pasiones y éstas con los tres deseos fundamentales que he mencionado: el placer, la vinculación afectiva y la ampliación de posibilidades del yo»
- «La evolución de la inteligencia social, al menos en Occidente, ha puesto en la cima de los valores la autonomía, la libertad, la realización personal»
- «La ausencia de análisis introspectivo produce inteligencias impulsivas, toscas, imprevisibles, pero el exceso de análisis, la rumia continuada, es paralizante»