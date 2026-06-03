Aviso urgente de José Antonio Marina, filósofo: “El gran fallo de la educación actual es que los alumnos no pueden enfrentar problemas de mediana complicación”

El filósofo y pedagogo español José Antonio Marina ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los temas de actualidad más debatidos: la situación de la educación y la preparación real de los estudiantes para afrontar los desafíos de la vida cotidiana. «El gran fallo de la educación actual es que los alumnos no pueden enfrentar problemas de mediana complicación». La reflexión, contundente y directa, apunta a una realidad que muchos profesores observan cada día en las aulas.

Según Marina, los estudiantes ha desarrollado habilidades para memorizar información y manejar herramientas digitales, pero son incapaces de integrar conocimientos, analizar situaciones complejas y encontrar soluciones creativas a problemas que no tienen una respuesta inmediata. Bajo su punto de vista, el verdadero problema radica en la manera en que los estudiantes aprenden a pensar.

La reflexión de un filósofo sobre la educación actual

Durante años, el sistema educativo ha estado sometido a constantes reformas orientadas a mejorar el rendimiento académico. Sin embargo, estos cambios no siempre han fortalecido las capacidades cognitivas más importantes. José Antonio Marina explica que resolver problemas complejos requiere combinar varias habilidades al mismo tiempo: comprensión lectora, razonamiento lógico, capacidad de análisis, organización de información, creatividad y perseverancia. Cuando alguna de estas competencias no se desarrolla como es debido, los alumnos pueden sentirse bloqueados.

El filósofo advierte que cada vez es más frecuente encontrar estudiantes capaces de acceder rápidamente a grandes cantidades de información gracias a Internet, pero con dificultades para evaluar e interpretar esa información. Sin embargo, en plena era digital, la diferencia no la marca quien memoriza más información, sino quien sabe utilizarla correctamente.

Según el filósofo, la educación debe enseñar la capacidad de prestar atención durante períodos prolongados, analizar distintas alternativas y perseverar incluso cuando la solución no aparece de manera inmediata. Estas habilidades son fundamentales no sólo para el éxito académico, sino también para el desarrollo profesional y personal. La mayoría de los problemas reales que enfrentan los adultos no tienen respuestas simples ni soluciones instantáneas.

A lo largo de su trayectoria, José Antonio Marina ha defendido la idea de que la inteligencia no consiste únicamente en acumular conocimientos, sino en saber utilizarlos para resolver problemas y tomar buenas decisiones.

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