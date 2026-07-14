La frase de John Wayne sobre la resiliencia: «Vas a pasar el resto de tu vida levantándote una vez más de las que te derriben, así que mejor empieza a acostumbrarte»

John Wayne fue mucho más que uno de los grandes iconos del cine del oeste. A lo largo de su carrera interpretó a personajes que simbolizaban el coraje, la determinación y la capacidad para seguir adelante pese a las dificultades. Entre todas las frases que dejó, una continúa inspirando a millones de personas. «Vas a pasar el resto de tu vida levantándote una vez más de las que te derriben, así que mejor empieza a acostumbrarte». La cita pertenece a la película The Train Robbers, del año 1973 , donde Wayne la pronuncia para animar a un joven que teme no estar preparado para afrontar los desafíos que le esperan.

Una filosofía basada en no rendirse

La frase resume una idea sencilla, pero profundamente transformadora, ya que la vida no consiste en evitar las caídas, sino en ir desarrollando la capacidad de levantarse una y otra vez. Para John Wayne, el fracaso no era el final del camino, sino una parte inevitable del crecimiento personal. Su mensaje recuerda que todas las personas, sin excepción, afrontan derrotas, decepciones y momentos de incertidumbre.

Precisamente por ello, la resiliencia se ha convertido en uno de los conceptos más estudiados por la psicología moderna. Los especialistas definen esta capacidad como la habilidad para adaptarse a las dificultades, aprender de ellas y continuar avanzando sin perder la esperanza ni la confianza en uno mismo. La reflexión del actor coincide plenamente con este enfoque, al destacar que la fortaleza se construye enfrentando los obstáculos y no evitando su existencia.

Una vida marcada por los desafíos

Las palabras de John Wayne adquirieron un significado especial por su propia trayectoria. Nacido en Iowa, en Estados Unidos, en 1907, trabajó durante años en pequeños papeles antes de convertirse en una de las mayores estrellas de Hollywood gracias a películas como La diligencia, Río Bravo, Centauros del desierto o Valor de ley, cinta por la que obtuvo el Óscar al mejor actor en 1970.

En los últimos años de su vida también tuvo que enfrentarse a graves problemas de salud, entre ellos un cáncer de pulmón y, posteriormente, un cáncer de estómago. A pesar de ello, continuó trabajando y mantuvo la actitud firme que caracterizó tanto a sus personajes como a su imagen pública. Esa experiencia personal reforzó la autenticidad de un mensaje que defendía la perseverancia frente a la adversidad.