Fue un fracaso en taquilla en 1968 y ahora está considerada como la mejor película del oeste de la historia

«Hasta que llegó su hora» es un western épico italiano dirigido por Sergio Leone, coescrito junto a Sergio Donati y basado en una historia de Dario Argento, Bernardo Bertolucci y el propio Leone. Protagonizada por Charles Bronson, Henry Fonda, Claudia Cardinale y Jason Robards. La película recibió varios reconocimientos, incluyendo el David di Donatello de 1969 a la mejor producción, el Golden Laurel de 1970 (tercer lugar) al mejor actor secundario para Charles Bronson, y el premio Goldene Leinwand en 1984. En 2009 pasó a formar parte del National Film Registry de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

La historia narra cómo un magnate ferroviario contrata a un peligroso forajido para eliminar al propietario de unos terrenos donde planea construir el ferrocarril. Cuando la viuda hereda la propiedad, aparece otro forajido y decide protegerla con su vida. La historia gira en torno al poder, la venganza y el sacrificio, y está ambientada en el final del Viejo Oeste. A pesar de su enorme influencia en el género western, «Hasta que llegó su hora» no fue un gran éxito inmediato en taquilla en Estados Unidos. La versión europea mantuvo el montaje original de aproximadamente 165 minutos, mientras que en el mercado estadounidense se recortó, lo que afectó a su recepción inicial.

‘Hasta que llegó su hora’, la mejor película del oeste

El spaghetti western, también conocido como western europeo, es un subgénero del western desarrollado principalmente por cineastas italianos que alcanzó gran popularidad en las décadas de 1960 y 1970. Se caracteriza por producciones europeas, en contraste con el western clásico estadounidense. El auge del subgénero comenzó a mediados de los años 60, impulsado por el estilo cinematográfico de Sergio Leone.

Argumento

La historia arranca con la llegada de un enigmático pistolero que toca la armónica, al que más tarde Cheyenne llamará «Armónica». En una cantina situada en una ruta cercana a los buttes Mitón Oriental y Occidental, en el condado de Navajo, de camino a Sweetwater, Armónica se encuentra con la señora McBain y le explica a Cheyenne que aquellos hombres se hacían pasar por miembros de su banda.

Poco después, Cheyenne llega a Sweetwater, donde tanto él como Armónica muestran interés por Jill. Armónica le advierte que, según el contrato de compra, ella perderá la tierra si la estación no está terminada cuando llegue el tendido ferroviario, por lo que Cheyenne decide ayudar organizando a sus hombres para avanzar en la construcción.

Mientras tanto, Frank entra en conflicto con Morton, que intenta negociar directamente con la señora McBain, y termina siendo vigilado a bordo del tren privado del magnate en el desierto. Jill, por su parte, accede a acercarse a Frank para proteger su vida, pero luego se ve forzada a vender la propiedad en una subasta donde los hombres de Frank intimidan al resto de postores.

Armónica frustra el plan cuando aparece y, tras retener a Cheyenne, realiza una oferta mucho mayor usando el dinero de la recompensa por su captura. Cheyenne es trasladado en tren hacia la prisión de Yuma, aunque dos de sus hombres le ayudan a escapar.

Morton, mientras tanto, paga a los hombres de Frank para que se vuelvan contra él, pero Armónica interviene y ayuda a Frank a eliminarlos. Al regresar al tren, Frank descubre que el resto de su banda ha sido derrotado por los hombres de Cheyenne y decide ir a Sweetwater para enfrentarse a Armónica.

Antes del duelo final, se muestra un flashback que revela el motivo de Armónica: siendo niño, fue obligado por Frank a sostener a su hermano mayor mientras éste colgaba de una soga en un arco. Para aumentar su sufrimiento, Frank colocó una armónica en su boca mientras el niño luchaba por mantenerlo en pie. Finalmente, el hermano muere y el niño cae al suelo. En el presente, Armónica es más rápido y dispara a Frank, dejándolo moribundo, antes de introducirle la armónica en la boca como símbolo de venganza.

Al final, Armónica y Cheyenne se despiden de Jill, quien supervisa la construcción de la estación mientras avanza el tendido del ferrocarril hacia Sweetwater. Mientras los dos hombres se alejan, Cheyenne cae herido de muerte por una bala disparada previamente por Morton. Armónica se aleja cargando su cuerpo mientras el tren de trabajo llega, y Jill ofrece agua a los obreros que continúan la construcción.

Desarrollo

Tras el éxito de la «Trilogía del dólar», Paramount Pictures se puso en contacto con Sergio Leone para que dirigiera un wéstern; le ofrecieron un presupuesto de cinco millones de dólares y la posibilidad de trabajar con Henry Fonda. Leone aceptó el proyecto y elaboró un primer borrador del guion, tras el cual colaboró con Dario Argento, Sergio Donati y Bernardo Bertolucci para dar forma a la versión definitiva. En un principio, la película tenía una duración considerablemente mayor, pero la productora Paramount decidió intervenir en el montaje. Finalmente, la versión estadounidense fue recortada hasta los 145 minutos.