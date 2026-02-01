Es la mejor película western en la que puedes ver a John Wayne: una película de guerra en la que murieron trabajadores

Las plataformas de streaming saben que muchos de sus usuarios adoran las películas clásicas. Recientemente nos hemos dado cuenta de que en el catálogo Movistar Plus+ se encuentra una cinta perfecta para los amantes de los westerns americanos clásicos: Misión de audaces (The Horse Soldiers). Una película de 1959 dirigida por John Ford, para muchos uno de los mejores en este género, y protagonizada por los actores John Wayne, William Holden y Constance Towers. Esta cinta está ambientada en la Guerra de Secesión americana en la que se recrea uno de sus episodios llamado la incursión de Grierson que tuvo lugar en 1863. Este episodio consistió en que una caballería de la Unión se tuvo que adentrar 300 millas en territorio confederado desde Tennessee hasta Luisiana para destruir las líneas de ferrocarril y abastecimiento. Una película clásica de John Ford en la que la acción, la tensión, los momentos de amor y las aventuras están garantizados.

La película Misión de audaces está basada de forma libre en la novela homónima de Harold Sinclair y tuvo un gran éxito cuando se estrenó en los cines en 1959. Aunque no llegó a resultar rentable por su alto presupuesto, con el tiempo se ha convertido en un western clásico a la altura de otros de John Ford como Fort Apache (1948) o Río Grande (1950). La tensión entre la tensión entre el autoritario coronel Marlowe, papel interpretado por el autor John Wayne. y honesto cirujano militar que es el Mayor Kendall, al que da vida el actor William Holden, es uno de los grandes aciertos de esta película.

¿De qué trata en la película Misión de audaces?

Esta cinta cuenta la historia del coronel Marlowe el cual recibe la orden del general Grant de entrar con su escuadrón de soldados de la Unión en el territorio de los confederados para destruir la línea de tren entre las estaciones de Newton y Vicksburg. Con esta acción intentan aislar a los territorios del sur al impedir su abastecimiento. Además del coronel, con el escuadrón va Henry Kendall, un apasionado y honesto cirujano militar que tendrá que curar a los heridos.

John Ford utiliza el relato del episodio histórico de la incursión del coronel Benjamin Grierson en 1863 para contar una aventura en la que sus protagonistas tendrán que superar toda una serie de obstáculos para lograr cumplir la misión con éxito. Además del coronel Marlowe y el cirujano Henry Kendall, tiene un papel de peso Hannah Hunter, papel interpretado por la actriz Constance Towers, que es la dueña de una plantación sureña con la que se encuentran durante esta misión. Hannah descubre los planes de los soldados del norte y, al final, se ven obligados a llevarse a esta mujer con ellos para no poner en peligro la misión.

En la película se ve cómo se complica la misión militar y cómo los protagonistas sufren persecuciones, enfrentamientos y sabotajes. De hecho el rodaje de este western fue bastante complicado porque falleció el especialista Fred Kennedy durante una escena con caballos. Parece ser que este accidente afectó mucho al director y complicó bastante el rodaje.

El reparto de este western clásico

Los protagonistas de esta cinta de acción y aventura son los conocidos actores John Wayne que da vida al coronel John Marlowe y William Holden que interpreta el papel del comandante y cirujano Henry Kendall. Además la actriz Constance Towers, da vida al personaje de Hannah Hunter de Greenbriar, la dueña de la plantación de Greenbriar de la que se enamora el coronel John Marlowe.

También en el reparto de la película Misión de audaces están los actores Althea Gibson que da vida al personaje de Lukey, la doncella de Hannah Hunter, Judson Pratt al sargento mayor Kirby, Hoot Gibson al sargento Brown, Ken Curtis al cabo Wilkie, Willis Bouchey al coronel Phil Secord, Bing Russell a Dunker, el soldado yanqui que sufre una amputación, O. Z. Whitehead a Otis Hopkins y Hank Worden a Deacon Clump, entre otros.

En el catálogo de la plataforma de streaming Movistar Plus+ también se pueden encontrar otros westerns clásicos como estos tres de John Ford John Ford: Centauros del desierto (1956), Pasión de los fuertes (1946) y El hombre que mató a Liberty Valance (1962). También se encuentran las películas Río Bravo (1959) y Río Rojo (1948) de Howard Hawks y otros títulos como El bueno, el feo y el malo (1966), Hasta que llegó su hora (1968) y Le llamaban Trinidad (1970), entre otras muchas.

Por lo tanto, los aficionados al western clásico americano pueden encontrar en la plataforma de streaming Movistar Plus+ esta película de John Ford, que pasa un poco desapercibida, y otras muchas del género que seguro que seguro les sorprenderán y disfrutarán.