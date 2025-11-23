Buenas noticias para los amantes del western: la fecha y canal en la que los disparos sonarán en tu salón

De entre todos los géneros cinematográficos, las películas del oeste tienen un componente especial. Vinculado tanto a los propios orígenes del celuloide como a la propia evolución de la narrativa audiovisual, las cintas de vaqueros, llaneros solitarios y tiroteos han ido paulatinamente generando la construcción del mito funcional del hombre americano y perfilando temas universales de la impronta del honor, la justicia o la libertad. Por ello, los cinéfilos amantes del western están de enhorabuena con el nacimiento del nuevo canal que emitirá este tipo de largometrajes las 24 horas del día: AMC Western.

En el mundo del streaming, resulta sorprendente que algunas televisiones convencionales sigan apostando por canales temáticos cuya programación está supeditada a la configuración de una parrilla temática. Mecanismo por el cual, los espectadores no poseen el control sobre lo que están viendo. Vaya, lo que viene a ser la televisión de toda la vida. Aunque es cierto que el western representa justamente, una tipología de historias relacionada con un público alejado de la generación Z, los cuales siguen consumiendo los espacios de entretenimiento otrora respecto al concepto de inmediatez o viralidad tendenciosa. No obstante ¿cuándo estará disponible este canal? ¿qué películas sabremos que aparecerán? ¿bajo que suscripciones o compañías podremos acceder a su contenido?

AMC Western: el nuevo canal para los amantes del mejor cine

El anuncio de la llegada de AMC Western como nuevo canal, lo conocimos gracias a la propia cadena y grupo, AMC Networks. La marca durante la presentación oficial de la programación navideña, reveló que el nuevo fortín para los fans del Far West llegará en febrero. Sin embargo, la plataforma no será una ventana en abierto a todos los televidentes, sino que para acceder a ella tendremos que contratar el servicio a través de empresas de telefonía como Orange, Jazztel, MásMóvil, Yoigo o en Prime Video, mediante la contratación de AMC CHANNELS.

Una diligencia por la historia del western

La programación de la cadena nos llevará por un camino en el que a través de diferentes cineastas, se repasará la historia del western. No faltarán por supuesto, los grandes clásicos inmortales que en su momento cincelaron las carreras de cineastas de la talla de John Ford o Howard Hawks.

Más de medio siglo después, relatos como Pasión de los fuertes o Centauros del desierto, siguen siendo producciones referentes y retratos inmortales de incalculable valor histórico y artístico.

AMC Western no se quedará únicamente en el continente americano. La cadena emitirá también producciones del western europeo, sobre todo del subgénero del spaghetti western. Esa tipología auspiciada por Sergio Leone y su trilogía del dólar donde los protagonistas poseían ese componente tan de la picaresca del mediterráneo. La idea, claro está, pasa igualmente por recuperar éxitos recientes del género como puede ser El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, Deuda de honor o Los hermanos Sisters.

El western por fin tendrá un canal homenaje que funcionará como una cápsula del tiempo, imprimiendo la leyenda de algunas de las mejores películas de la historia del cine.