Si te gustó Yellowstone no puedes perderte esta serie western: la historia basada en hechos reales que engancha

El estreno de la serie Yellowstone fue el pistoletazo de salida para la moda de los western modernos que está triunfando en todo el mundo. Tras la llegada de esta serie pudimos disfrutar de sus spin-off, 1883 y 1923, y otras como Wynonna Earp, Hombres de Ley: Bass Reeves o Westworld. Estos westerns modernos toman los elementos clásicos del género como los problemas con las fronteras o la necesidad de impartir justicia y los traslada a época contemporáneas. En cuanto a Hombres de Ley: Bass Reeves (Lawmen: Bass Reeves) esta miniserie de 2023 creada por Chad Feehan y dirigida por Taylor Sheridan, el creador de Yellostone, es considerada para muchos una de las mejores del género. Esta serie de solo 8 episodios cuenta la historia real de Bass Reeves, el primer ayudante del sheriff negro al Oeste del río Misisipi en la historia de Estados Unidos.

Este western moderno, aunque ha pasado un poco desapercibido, se ha convertido en una de las preferidas de los adictos a este original género. Está basada en los dos primeros libros de la saga The Bass Reeves Trilogy del escritor Sidney Thompson. Sus seguidores elogian su buen ritmo, la originalidad de la historia y la creación de unos personajes que van evolucionando según avanza la trama. La serie Hombres de Ley: Bass Reeves se puede ver en las plataformas de streaming Movistar Plus+, SkyShowtime y Prime Video y es una buena opción para los que disfrutan con este tipo de ficciones.

¿De qué trata la serie Hombres de Ley: Bass Reeves?

Esta serie ha sido dirigida por Taylor Sheridan y desde el primer momento se nota en ella la mano del creador de Yellowstone. Cuenta la historia real de Bass Reeves, el primer ayudante del sheriff negro al Oeste del río Misisipi en la historia de Estados Unidos. Bass Reeves es conocido por haber tenido una vida complicada primero porque fue liberado de la esclavitud en Arkansas y segundo porque tuvo que combatir en el bando confederado, durante la guerra civil americana.

Al final Reeves logró huir a territorio indio y posteriormente trabajó como granjero y se convirtió en el ayudante del juez Parker en Mississippi durante 32 años. A Bass Reeves se le conocia por haber logrado capturar a más de 3.000 de los criminales más peligrosos sin resultar herido en ningún momento.

En este western moderno se tratan temas clásicos del género como la justicia, los problemas de las fronteras o la venganza, pero también se habla de problemas que preocupan a los ciudadanos de la época en la que se desarrolla la acción como las discriminaciones raciales para los nativos americanos y los afroamericanos. Además, en esta serie como en otras de género como Yellowstone se intenta mostrar el lado humano de sus protagonistas en el que la familia ocupa un lugar clave y otros valores como la religiosidad, el concepto de frontera o el sentido de comunidad.

Esta serie ha contado con una valoración muy positiva de los espectadores y la crítica. Por ejemplo, a finales de 2023, esta ficción obtuvo un 93% de aprobación del público en Rotten Tomatoes con la que superó a Yellowstone y 1883, la cual está protagonizada por el gran Harrison Ford. También en otros portales ha obtenido una buena calificación como en IMDb donde logró una valoración media de un 7,4 sobre 10.

El reparto de esta original serie

El protagonista de la serie Hombres de Ley: Bass Reeves es el actor David Oyelowo que sorprende por su interpretación del papel de Bass Reeves con el que obtuvo varias nominaciones a los Critics Choice Awards y en los Globos de Oro. Al actor ya le habíamos visto en ficciones como Silo, Mira cómo corren y Selma. La actriz Lauren E. Banks da vida a Jennie Reeves, su esposa, y el conocido actor Dennis Quaid al Sherrill Lynn.

También tienen un papel de peso los actores Demi Singleton como Sally Reeves, la hija mayor de Bass, Forrest Goodluck como Billy Crow, un joven cherokeeal que le encantan las tiendas de segunda mano, Barry Pepper como Esaú Pierce, el líder de los primeros rifles montados Cherokee, Grantham Coleman como Edwin Jones y Donald Sutherland como Isaac Parker el dominante juez de Fort Smith, entre otros.

La serie Hombres de Ley: Bass Reeves es una buena opción para los amantes de los westerns modernos como Yellowstone o 1923 y puede convertirse en todo un descubrimiento para muchos espectadores. Por ahora esta serie solo cuenta con una temporada de 8 episodios, pero sus seguidores esperan que pronto se renueve la serie para una segunda temporada. Por ahora no tenemos ninguna confirmación de que esto vaya a ocurrir en un futuro cercano, pero tenemos la certeza de que sus fans lo están deseando.