‘Avatar 3’ se estrena con 345 millones en taquilla (100 menos que ‘Avatar 2’): el declive de la franquicia es real

Con otra producción estaríamos hablando de un éxito asegurado, pero para Avatar 3, los recientes resultados de su primer fin de semana en la taquilla son decepcionantes. La tercera parte de la epopeya de ciencia ficción ha logrado recaudar 345 millones de dólares. Y a pesar de-por supuesto-ser la líder del actual box office internacional, su gigantesca acumulación de tickets queda muy lejos de lo logrado por su antecesora hace ya tres años, con 100 millones menos de apertura que Avatar: El sentido del agua. Claro está, el nuevo filme de James Cameron todavía tiene por delante varias semanas en las que podría remontar unas cifras que dejan entrever, a priori, un declive de la saga como reclamo comercial.

El propio director ya lo avisaba hace semanas y desde Disney, existía cierto runrún desconfiado acerca del futuro financiero de la propiedad intelectual adquirida por la casa del ratón tras la compra de la 21st Century Fox. Cameron aseguró que este cierre de trilogía podía verse como una especie de final, aunque por delante todavía tenemos dos entregas más programadas para 2029 y 2031. El problema, como ya hemos mencionado en otros artículos, reside en el abultado presupuesto que maneja la franquicia. Ventaja y a la vez hándicap de un proyecto que debe entrar en el top 10 de películas más taquilleras de la historia para ser un negocio rentable.

Esto quiere decir que Avatar 3 necesita, al menos, batir el récord actual que ostenta Jurassic World, cuyo desempeño en la cartelera fue de 1.671 millones de dólares. Porque tras los efectos digitales, capturas de movimiento, inversión artística, honorarios de sus estrellas y operarios y la distribución mastodóntica en salas, el punto de gasto financiero convierte a la nueva aventura de Jack Sully y compañía en uno de los largometrajes más caros de la historia. Avatar: Fuego y ceniza le ha costado casi 500 millones a Disney.

‘Avatar 3’: su taquilla es un síntoma

El sentido del agua se estrenó en 2022 con poco más de 441 millones de dólares. Es decir, Avatar 3 se ha proyectado en su primer fin de semana con 100 millones menos que la secuela. Desde la major parecen agarrarse al positivismo de que por supuesto, podría haber sido peor y de que quizás, una producción de su talla no oscile tanto su venta de entradas como la competencia. La cinta original es la película más taquillera de la historia y su secuela, la tercera. Juntas suman más de 5.000 millones de dólares en la histórica lista.

El cálculo del éxito financiero de una superproducción depende siempre de varios factores. Pero en Hollywood siempre parten del llamado break-even (punto de equilibrio), donde los proyectos necesitan hacer entre 2 y 2,5 veces el presupuesto de la producción.

Como dato positivo, en el mercado chino, Avatar 3 consiguió en la taquilla del sábado unos 23 millones de dólares, por encima de lo que logró Avatar: El sentido del agua en el país oriental. El reparto de los ingresos de Avatar: Fuego y ceniza se divide en los 88 millones del territorio norteamericano y 257 millones, correspondientes al resto de la cartelera internacional.

‘Avatar 4’ llegará dentro de 4 años

A los datos de las salas, habrá que sumar el desempeño residual del mercado de vídeo bajo demanda y de su posterior paso por Disney Plus, donde de alguna forma también se mide económicamente su paso por el streaming, ya que la plataforma posee ingresos publicitarios.

Habrá que esperar a los resultados finales de Avatar: Fuego y ceniza para confirmar la tendencia negativa de sus números. Una cosa parece clara: la continuidad de la saga pasa por un severo recorte presupuestario.