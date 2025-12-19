España entre los cinco países en los que se puede ver ‘Avatar 3’ tal y como la concibió James Cameron

Cuando James Cameron se imaginó cómo quería que el público viese en el cine la nueva entrega de Avatar: Fuego y Ceniza, pensó en el mejor formato de proyección diseñado hasta el momento: la tecnología Cinity. Un sistema de origen chino que integra por primera vez las mejores cualidades de la tecnología cinematográfica actual, con resolución 4K, 3D, alto brillo, alta frecuencia de imagen (HFR), alto rango dinámico (HDR), amplia gama de colores y sonido envolvente. Es decir, hasta siete tecnologías que conforman la mejor calidad de imagen y sonido jamás vista que proporciona una experiencia inmersiva única para el espectador, extremadamente realista.

Esta semana el director ha dado indicaciones sobre cómo proyectarla para garantizar la mejor experiencia posible, pues es algo a lo que ha dedicado mimo y tiempo: «mezclé la película de forma responsable para que se reproduzca a la perfección, con una dinámica perfecta entre las escenas de diálogos tranquilos y las escenas de acción intensa».

Pero hay un importante hándicap para que Cameron pueda cumplir con sus expectativas de alcanzar semejante nivel de detalle: la tecnología Cinity todavía no ha llegado a todos los rincones del mundo ni mucho menos. De hecho, pocos son los países que tendrán esa suerte. España es líder y enclave estratégico, no solo en Europa, sino a nivel global, gracias al empeño de Odeon Multicines, que ha adaptado desde junio de 2023 hasta cinco salas en Alicante, Narón (La Coruña), Gerona, León y Leganés (Madrid). Desde entonces, en estas salas se han proyectado en calidad Cinity más de setenta títulos, grandes producciones como la recientemente estrenada Wicked: Parte 2, Predator Badlands, Blancanieves, Mufasa, Capitán América o Indiana Jones, entre muchas otras. Este no es el techo, el objetivo es ambicioso y Odeon Multicines tendrá a punto otras seis salas con tecnología Cinity para este esperado estreno: en Madrid capital y Tres Cantos, en Vilanova (Barcelona), Portugalete (Vizcaya), Algeciras (Cádiz) y Avilés (Asturias).

Más allá de China, donde este sistema revolucionario está ya presente en multitud de salas, esta calidad de cine premium solo se puede ver en dos salas de Alemania, tres de Suiza y en tan solo un cine en todo EEUU, en el estado de Wisconsin. Así, España, de la mano de esta cadena de cines de origen y capital español, se sitúa a la vanguardia de la integración del innovador sistema asiático con once salas, teniendo por delante solo al propio país donde se ideó. Los espectadores españoles serán de los pocos privilegiados del mundo en poder disfrutar de esta experiencia que ofrece en exclusiva Odeon Multicines, empresa reconocida por su firme apuesta en innovación tecnológica que acerca y hace accesible al público la forma más espectacular de vivir el cine.

Según explica Luis Carlos Millán, CEO y fundador de Odeon Multicines, «Avatar: Fuego y Ceniza es una película que se disfruta de verdad cuando la tecnología está a la altura de su ambición visual. Con Cinity conseguimos una imagen extremadamente nítida, brillante y fluida, con un 3D más profundo con movimientos muy suaves y naturales, colores más vivos y precisos, y contrastes que la hacen parecer más real que nunca. Eso, junto con un sonido que envuelve al espectador desde todos los ángulos le llevará a sumergirse por completo en el universo de Pandora».