Estrenos de cine: ‘Scream 7’ tiene muy pocas rivales a las que asustar

La legendaria saga de Ghostface regresa a los cines en un fin de semana donde la competencia brillará por su ausencia. Porque aunque nos encontramos en plena temporada de premios, con la llegada en la anterior ventana de exhibición de El agente secreto, la cartelera ha relajado su oferta en un finde en el que Scream 7 no tiene ningún rival comercial a su altura. No obstante y como cada viernes, a continuación repasamos las novedades más relevantes que llegan hoy a la taquilla española:

Los mejores estrenos del fin de semana

‘Scream 7’

El principal hándicap de Scream 7 reside en todas las polémicas que han existido entre bambalinas con el proyecto. Entre otras cosas porque la compañía Spyglass Entertainment decidió despedir a la protagonista del reboot, Melissa Barrera, por sus declaraciones contra Israel en el conflicto de Gaza. Tras eso, Jenna Ortega también abandonó a la producción junto al anterior director, Christopher Landon.

Todo ello obligó al estudio a replantear la situación contratando a Kevin Williamson, guionista original de la IP y, recuperando el personaje de Sidney Prescott (Neve Campbell). El resultado sigue precisamente a la clásica protagonista del slasher y a su hija, la cual se ha convertido en el objetivo número uno del nuevo asesino.

Reparto: Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Joel McHale, Mckenna Grace y Asa German, entre otros.

‘Scarlet’

Mamoru Hosoda es una referencia para todos los fans del anime. El cineasta tiene en su currículum fílmico títulos como La chica que saltaba a través del tiempo (2006) o El niño y la bestia (2015). Ahora con Scarlet, Hosoda vuelve a sumergirnos en una aventura fantástica donde una princesa medieval con ansias de venganza conoce a un joven de nuestro mundo. Él, no sólo le ayuda a curar sus heridas, sino que le muestra la posibilidad de un futuro sin amargura y odio.

‘Los miserables. El origen’

La obra de Victor Hugo ha sido adaptada hasta la extenuación, pero aquí, Éric Besnard se centra en el punto de inflexión de un Jean Valjean que acaba de salir de la prisión. Encontrando refugio en la casa de un clérigo tendrá que decidir en qué hombre quiere convertirse.

Reparto: Grégory Gadebois, Bernard Campan, Alexandra Lamy, Isabelle Carré, Dominique Pinon y Romane Libert.

‘EPic: Elvis Presley in Concert’

Baz Luhrman ya nos regaló un vibrante biopic en 2022 con Austin Butler en la piel del rey del rock. Sin embargo, aquí el australiano da el salto al formato del documental con múltiples imágenes de archivo y grabaciones inéditas del cantante.

‘Sorry, Baby’

Al final, el debut en la dirección de Eva Victor no ha tenido ninguna nominación en los Oscar 2026. Algo que no le impide ser, por otra parte, una de las grandes comedias dramática del cine independiente actual. La trama se centra en una joven que atraviesa un momento vital complicado. La seguimos en su rutina y en las complicaciones que tiene para reconstruir sus vínculos cercanos.