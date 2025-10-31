Tráiler de ‘Scream 7’: Sidney Prescott vuelve a ser acosada por el inagotable Ghostface

Tras el giro radical que supuso el despido de Melissa Barrera y la salida de Jenna Ortega del proyecto, Scream 7 publica el primer tráiler en el que volvemos a tener a la legendaria Sidney Prescott como protagonista. La última entrega de la saga iniciada por Wes Craven regresa a sus orígenes y para ello, tiene al guionista original Kevin Williamson en la silla de director. La cinta llegará a los cines en 2026 y por el camino, también recuperará la presencia de rostros tan reconocibles de la saga como Courteney Cox y Matthew Lillard.

La sinopsis oficial compartida por el estudio apunta el siguiente planteamiento: «Cuando un nuevo asesino, conocido como Ghostface, aparece en el tranquilo pueblo donde Sidney Prescott (Neve Campbell) ha rehecho su vida, sus peores temores se hacen realidad cuando su hija (Isabel May) se convierte en la próxima víctima. Decidida a proteger a su familia, Sidney debe enfrentarse a los horrores de su pasado para poner fin al derramamiento de sangre de una vez por todas».

Hola, Sidney. ¿Me has echado de menos? 🔪 Ya está aquí el nuevo póster de #Scream7, ¡Solo en cines 27 febrero! pic.twitter.com/N0h6q8Vrb6 — Paramount Pictures Spain (@paramount_spain) October 30, 2025

Parte de Campbell, May, Cox y Lillard, el elenco de Scream 7 se completa con Jasmin Savoy Brown (Scream VI), Mason Gooding (Fall), Anna Camp (Dando la nota), Joel McHale (Community), Mckenna Grace (Un don excepcional), Michelle Randolph (Landman: Un negocio crudo) y Asa German (Gen V), entre otros.

Tráiler de ‘Scream 7’: el ciclo sin fin de Prescott

Scream 7 marca el debut en la dirección de Williamson, pero el cambio de mando tras las cámaras del escritor original no parece vaticinar grandes cambios en el planteamiento clásico de la que es a todas luces, la reina del slasher norteamericano. El adelanto promocional nos brinda sustos, persecuciones y muertes tan divertidas como originales. Vamos, el pack de bienvenida que cualquier fan de la saga espera encontrarse.

Voy a quemarlo todo. No te pierdas el tráiler oficial de #Scream7 🔪 ¡Solo en cines 27 febrero! pic.twitter.com/Oj6VwfQ9AA — Paramount Pictures Spain (@paramount_spain) October 30, 2025

Williamson asume la dirección, pero no obstante no aborda el campo del libreto. Pues tanto James Vanderblit como Guy Busick, responsables de los guiones de las dos anteriores entregas, vuelven a firmar la séptima historia de una propiedad intelectual que iba a tomar un cariz muy diferente antes de la salida de Barrera y Ortega. Entre otras cosas porque tanto la Scream de 2022 como Scream VI (2023) tenía como núcleo protagónico a las hermanas Carpenter. Concretamente, el personaje de Barrera era la hija del asesino original y los acontecimientos vividos tanto en su presentación como en la secuela neoyorquina invitaban a pensar en un descenso a la locura por parte de Samantha Carpenter.

Desgraciadamente, Spyglass Entertainment decidió despedir a Barrera después de que esta tildase de genocida al estado de Israel y después, toda una vorágine de cambios se sucedió en el proyecto. Desde la salida del director Christopher Landon, quien denunció insultos y amenazas de muerte tras el despido de Barrera, hasta el abandono de Ortega. La actriz de Bitelchús 2 en un principio atribuyó su salida a un conflicto de agenda para la segunda temporada de Miércoles. Sin embargo, meses más tardes terminaría confesándole a The Cut que en realidad, se había marchado de la séptima entrega de Scream por la decisión del estudio de echar a su compañera de reparto.

¿Cuándo se estrena?

Scream 7 llegará a los cines el próximo 27 de febrero de 2026.