Melissa Barrera explica sus problemas laborales tras su despido de ‘Scream 7’ por criticar a Israel

El año pasado la carrera ascendente de Melissa Barrera sufrió un importante revés. La actriz mexicana hizo algo bastante mal visto dentro de las élites de Hollywood: tildar de genocida al gobierno de Israel. Inmediatamente, a la productora Spyglass no le tembló la mano y a pesar de que comandaba el exitoso reboot de la franquicia de Scream, Barrera fue despedida al instante. Una decisión que dejaba al proyecto titiritando, más aún teniendo en cuenta que Jenna Ortega se bajaba de la continuación alegando problemas su agenda fílmica. Pero por supuesto, tales alegaciones sin ninguna rectificación posterior, no iban a ponérselo nada fácil al futuro laboral de la intérprete de 32 años y ahora en una entrevista reciente, Barrera ha querido explicar todas las dificultades posteriores a su acusación contra el gobierno de Netanyahu.

Después de varios papeles en la pequeña pantalla de su país donde adquirió una gran fama tras aparecer en algunas telenovelas como Siempre tuya Acapulco, Barrera saltó al reconocimiento internacional gracias a la serie de STARZ, Vida. Aunque en realidad, el punto de inflexión fílmico hasta dos años después con el musical En un barrio de Nueva York y sobre todo, liderando el renacer de la saga Scream. Una propiedad intelectual varada que había perdido con los años su noción de ser. No obstante, lejos de proliferar como un nuevo remake, la creación original de Wes Craven y Kevin Williamson obtuvo una recuela que continuaba la trama original, apoyándose principalmente en Samantha Carpenter, la hija de uno de los dos primeros asesinos de la primera cinta. Titulada simplemente «Scream», el regreso de Ghostface recaudó 138 millones de dólares en todo el mundo y su secuela Scream VI, logró otros 169 millones para las arcas del estudio. El recorrido narrativo de ambas historias iba encaminado a sobrevivir y a desenmascarar a cada nuevo villano, pero al mismo tiempo, representaba el descenso a la locura de la protagonista heredada de su padre. Desgraciadamente y tras la salida abrupta de la incipiente estrella, el argumento deberá virar hacia otro camino.

Melisa Barrera: su vida postscream

El despido de Melisa Barrera tuvo que ver con unas declaraciones pronunciadas a finales del pasado año. la joven mostraba su apoyo al estado Palestino y llamaba genocida al gobierno de Israel. Una manifestación en la cultura occidental, sobre todo teniendo en cuenta la implicación económica y de autoridad que la comunidad judía mantiene en la meca del cine. Barrera no era la única que había manifestado dichas discrepancias con el conflicto bélico actual, pero como todavía no tenía las dimensiones mediáticas de ídolos como Mark Ruffalo, a la compañía no le importó deshacerse casi al momento de la imagen y voz de una de sus IP mejor valoradas.

Por eso y casi un año después, la actriz ha querido describir cómo fueron esos primeros meses en los que los nuevos papeles no llegaban ya de la misma forma.

«Hubo momentos en los que sentí que mi vida había terminado», comenzaba diciéndole al medio Independent. Un choque emocional que la llevó a reevaluar su carrera y entender las consecuencias de su comunicado que tanto enfadó a los directivos que manejan los derechos de explotación de la saga: «Estuvo todo muy parado por unos 10 meses. Seguía recibiendo ofertas pequeñas aquí y allá. No voy a mentir y decir que no había nada. Pero el mensaje era como ‘Ah, probablemente no tiene trabajo, va a decir que sí a lo que sea», recordaba.

Sin todavía saber cómo se desarrollarán los acontecimientos narrativos de Scream 7, la única certeza sobre la producción es el regreso del guionista original y el de Neve Campbell volviendo a ponerse en la piel de Sidney Prescott. Paramount Pictures tiene previsto estrenarla el 27 de febrero de 2026.

No le guarda rencor a la saga

A pesar de la actitud de los dirigentes de Spyglass, la intérprete no guarda rencor ni recela de sus sentimientos por la serie de películas reina del slasher. «Me dieron mucho en mi carrera. Hice muy buenos amigos. Tengo fans súper leales de esas películas que ahora ven las otras cosas que hago», explicaba.

Por suerte para ella, después de sentirse «invisible», su suerte cambio y en este momento los papeles vuelven a su filmografía futura. Situación que finalmente ha validado su idea de no traicionar sus principios por ningún proyecto. Este 2024, Melissa Barrera ha estrenado Abigail y Your Monster. Aparte, todavía tiene pendiente el estreno en 2025 de The Collaboration, el biopic que narrará la amistad entre Andy Warhol y Jean-Michel Basquiat.