Jenna Ortega rompe el silencio sobre el despido de Melissa Barrera en ‘Scream 7’

Los fans de la franquicia slasher por excelencia han vivido unos años un tanto convulsos. Desde la alegría de aquella maravillosa continuación con tintes de reboot estrenada en 2022, hasta la actual Scream 7, que deberá dar un giro radical después de no poder contar con ninguna de sus dos estrellas principales; Melissa Barrera y Jenna Ortega. Las dos actrices interpretaban a las hermanas Carpenter, la dupla protagonista a la que perseguía la herencia de Ghostface y que les llevaría en su segunda parte, a huir a la ciudad de Nueva York, lejos de la influencia de la ciudad de Woodsboro. El plan sobre las futuras continuaciones era el de seguir desarrollando el arco psicológico del personaje de Barrera y su pasado traumático, pero entonces la mexicana se pronunció a favor de Palestina, tildando los actos de Israel de genocidio. Y eso, en un Hollywood dominado por productores ejecutivos de herencia judía le llevaron a un despido automático.

A la salida de la actriz que daba vida a Sam Carpenter, le siguieron la marcha de Ortega por conflictos de programación y la del director Christopher Landon, quien llegaba para realizar el seguimiento de la gran labor ejecutada por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillet. Ahora Barrera se ha pronunciado por primera vez sobre la ausencia de su ex compañera de reparto y de la actitud de Hollywood ante el conflicto de abordar el despido de un personaje que suponía el futuro de todas las aspiraciones de la propiedad intelectual de Paramount Pictures. Eso sí, la actriz de Miércoles no mencionó directamente a Barrera en la reciente entrevista, aunque está claro que se refería a ella. Independientemente de su salida, a ninguna de las dos le ha faltado trabajo dentro de la industria. Mientras que a Ortega, podremos verla dentro de poco, cuando en septiembre se estrene Bitelchús, Bitelchús a Barrera todavía le quedan pendientes dos proyectos que verán la luz este 2024; The Collaboration y Your Monster.

Un sector «delicado» para trabajar

Melissa Barrera no es la única (ni seguramente sea la última) que ha sufrido el despido o el ostracismo de una industria que condena esos posicionamientos políticos. Tan sólo debemos remontarnos a la pasada edición de los Oscar para comprobar, como el cineasta Jonathan Glazer recibió una carta firmada por varios grandes nombres de Hollywood que condenaban su discurso pro-Palestina al recoger la estatuilla por La zona de interés. Cansada de que todo se mire al detalle y con sobre todo, la falta de poder tener un derecho completamente certero sobre la libertad de expresión, Ortega defendió el poder decir lo que uno piensa con honestidad, sin el temor a las consecuencias.

«El sector en el que trabajamos es muy delicado», comenzaba explicando la actriz nominada al Globo de Oro. A diferencia de Barrera, Ortega no se ha pronunciado nunca sobre el conflicto y en términos generales, maneja un futuro fílmico mucho más ambicioso que el de la actriz de En un barrio de Nueva York:

«Todo el mundo quiere ser políticamente correcto, pero siento que, al hacerlo, perdemos, mucha de nuestra humanidad e integridad, porque carecemos de honestidad. Me gustaría que tuviéramos un mejor sentido de la conversación. Imaginemos si cada uno pudiera decir lo que siente y no ser juzgado por ello y, en todo caso, generar algún tipo de debate, no una discusión. ¿Estoy describiendo la paz mundial?», le contaba a la revista Variety.

Barrera y el apoyo tras salir de ‘Scream 7’

El pasado mes de abril, Barrera expresó su agradecimiento a los fans por el apoyo tras el despido. Pues para ella, fue algo «muy hermoso» y «muy inesperado». «Obviamente no sabía cuál sería la reacción. Estoy muy agradecida al ver el amor y el apoyo de los fans, de la gente que entiende que esto es más que una película, que lo que está pasando no se trata sólo de una película, es algo mucho más profundo», le contaba la intérprete a EW.

El giro de la producción ejecutiva por desarrollar pasase lo que pasase una Scream 7 llevó a rectificar pagando las retribuciones económicas requeridas por la actriz Neve Campbell. La actriz lleva dando vida al personaje de Sidney Prescott y tras su gran ausencia en Scream VI, volverá a su icónico papel con una historia centrada en ella.

El guionista original de la saga, Kevin Williamson, será el encargado de dirigir la nueva ronda de asesinatos de Ghostface, aunque todavía no se ha confirmado el resto del elenco. Se plantea que Scream 7 llegue a las salas de cine el próximo 2025.