‘Scream 7’ recupera a Neve Campbell y al creador original de la franquicia

Después de un pulso contractual que ha durado demasiado, Scream 7 está volviendo a sus orígenes más primigenios con el regreso de Neve Campbell como Sidney Prescott. La actriz apareció en Scream, el filme de 2022 que funcionaba como una especie de reboot/continuación sobre la popular franquicia, pero tras este éxito, la intérprete canadiense pidió una compensación económica que Paramount Pictures no estuvo dispuesta a asumir, provocando su ausencia en Scream VI. La secuela contextualizada en Nueva York volvió a ser un éxito en la taquilla mundial y pronto, Spyglass Media se preparó para continuar con las acometidas homicidas de Ghostface. Sin embargo, la polémica se apoderó del proyecto tras el despido de la nueva protagonista de la saga, Melissa Barrera y la salida de su hermana en la ficción, Jenna Ortega. Ahora, la séptima cinta del slasher tendrá de vuelta no sólo a Campbell, sino también a Kevin Williamson, el creador original de la historia.

La protagonista del filme que vio nacer la IP en 1996, confirmó la noticia de su vuelta, en lo que a todas luces es una sensación un tanto amarga para los fans. Por un lado, Prescott es con diferencia, el personaje más querido de la ficción, no obstante los espectadores se habían encariñado rápidamente de las hermanas Carpenter, interpretadas por Barrera y Ortega. Lo que nos lleva a una ruptura de todo el esperanzador desarrollo de las nuevas protagonistas. Por otro lado, los enormes cambios no se han dado únicamente delante de las cámaras. El proyecto empezó bajo la dirección de Christopher Landon y hace unos meses, este anunció que no participaría finalmente en esta última entrega de la franquicia. Su rol como narrador lo asumirá ahora Williamson, quien no participa en un guion original de la historia principal desde Scream 4. Como realizador, debutó en 1999 con Secuestrando a la Srta. Tingle y desde entonces, no ha vuelto a sentarse en la silla de director. Williamson dirigirá, pero no escribirá el guion. El libreto correrá a cargo de Guy Busick, quien ya colaboró con Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Giller en la Scream de 2022 y la última Scream VI.

La buena química entre Williamson y Neve Campbell

Nada más conocerse la salida de la dupla de las hermanas Carpenter, Neve Campbell aseguró que estaría dispuesta a regresar si le hiciesen una “oferta respetuosa”, ya que en otras ocasiones había declarado que lo ofrecido por la productora era casi un insulto y que se debía principalmente al hecho de ser una mujer y no un actor. Por su parte, el apoyo de Williamson a la actriz siempre fue total, asegurando lo positivo que sería el regreso del icónico personaje y que a Campbell debería pagársele un sueldo justo y correspondiente a su valor en la marca registrada. Con ello, seguramente Williamson sea el principal responsable de la materialización del regreso de Campbell a la saga.

¿Cuál será la trama de ‘Scream 7’?

El regreso de Neve Campbell y Sidney Prescott no explican por otra parte, con qué nos encontraremos en la próxima cinta. No se han revelado otros anuncios relevantes sobre el casting por el momento, aunque con su regreso, existen ciertos rumores sobre el regreso de Patrick Dempsey, coprotagonista con la actriz de Scream 3. Tal y como se informó en la entrega de 2022, el personaje de Prescott y el de Dempsey están casados, por lo que sería lógico pensar en un regreso del actor de Anatomía de Grey.

El regreso a unos orígenes y a un punto de partida viene, casi obligado por la ausencia de Barrera y Ortega. A la primera le faltaba todavía, al menos, un último título que cerrase el arco de su personaje y su incipiente locura psicópata. No sabemos si Busick, apartará los roles definitivamente con el asesinato de ambas o si aparcarán su historia, con la esperanza de que la franquicia las pueda recuperar en algún momento. Barrera fue despedida después de acusar a Israel de genocidio contra la población de Gaza. Algunas semanas después, Ortega se apartó de Scream 7 aludiendo conflictos de programación en su futuro calendario.

Williamson es el padre del slasher moderno, presente también en otras icónicas sagas y películas, como Sé lo que hicisteis el último verano y The Faculty. Su vuelta es sinónimo de experiencia y de buen hacer dentro del subgénero del terror.

¿Conseguirá el regreso de Campbell y su creador original sobreponerse a la ausencia de Melissa Barrera y Jenna Ortega?