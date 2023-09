Neve Campbell habla de un posible regreso a la saga ‘Scream’

La actriz Neve Campbell, conocida sobre todo por su papel de Sidney Prescott en la saga Scream, podría estar planteándose regresar en una nueva entrega. La canadiense volvió a interpretar al icono de la franquicia en 2022. Sin embargo, no llegó a un acuerdo con Paramount Pictures, en un trato económico que Campbell consideró indigno de su relevancia histórica en el que quizás sea la ficción reina del slasher. Ahora, a pesar de que la huelga de guionistas y de actores sigue en activo, Scream 7 parece estar arrancado su preproducción y la actriz ha vuelto a ser preguntada en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Toronto por las posibilidades de un hipotético regreso para la séptima entrega del asesino.

“Es también una cuestión de principios. Por mucho que amo los personajes que he interpretado y aquellos con los que he tenido una historia, el concepto de igualdad salarial también es muy importante para mí. Todavía no hemos llegado a ese punto”, comenzaba explicando la intérprete. Además, Campbell piensa que su retribución salarial también tuvo que ver con un factor de desigualdad que habría sido diferente si “hubiese sido hombre”:

“No puedo demostrarlo, pero es la sensación que tengo. La forma en que me trataron no fue muy buena. Parece una falta de respeto, entonces, ¿en qué momento entra en juego el respeto por uno mismo? Siempre tiene que estar ahí”, le contaba al medio Kiss desde el certamen de cine canadiense. Estas declaraciones llegan pocos días después de que uno de los guionistas originales de la saga Scream, Kevin Willamson, defendió a la estrella instando a los ejecutivos del estudio a llegar a una solución.

‘Scream 7’: Reparto, nuevo director y fecha de estreno

Aunque no sabemos si Sidney Prescott regresará para volver a terminar con el asesino del afilado cuchillo, las que sí que repetirán en sus papeles son las dos protagonistas del reboot de la franquicia; las hermanas Craven (Melissa Barrera y Jenna Ortega).

También, sabemos que Matt Bettineli-Olpim y Tyler Gillett no regresarán como directores, sino que será Christopher Landon quien asuma el liderazgo tras las cámaras de una cinta que está pensada para rodarse a lo largo de 2025 y de estrenarse en 2026. ¿Volverá Sidney Prescott al pueblo de Woodsboro o Paramount Pictures se mantendrá en sus trece?