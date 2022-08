Chris Pratt ayudó a Bryce Dallas Howard a obtener la igualdad salarial en ‘Jurassic World’

La igualdad salarial, junto al “Me too” y los coordinadores de intimidad son algunos de los temas más candentes en la industria cinematográfica actual. Se ha avanzado mucho en términos de compensación económica, pero dentro del largo camino que queda por recorrer, aún tienen que ser los compañeros masculinos de las actrices los que ofrezcan su apoyo para que ellas, obtengan una justo pago por su trabajo o al menos, mucho más cercano a lo que reciben ellos como grandes estrellas. Es el caso por ejemplo de la franquicia Jurassic World, que en 2018 recibió varias críticas cuando se informó de que supuestamente, Bryce Dallas Howard recibió 8 millones de dólares por El reino caído, frente a los 10 que se embolsó Chris Pratt. Sin embargo, en una conversación reciente, la actriz reveló que esas cifras le parecieron muy “interesantes”, ya que en realidad recibió mucho menos de lo que decían.

Los dos actores comenzaron trabajando juntos en la nueva trilogía de Jurassic World estrenada en 2014. La conclusión y tercera parte con título Dominion, triunfó en la taquilla este 2022. Pero, ante la desigualdad salarial de ambos, el actor de Marvel se encargó de corregir la situación, asegurando la paridad respecto a su compañera en las demás propiedades de Jurassic World; tanto en videojuegos como en parques temáticos.

La actriz comentó que cuando se reinició la marca de Universal Pictures, ella partía con una gran desventaja respecto a la estrella que Pratt ya era por Guardianes de la Galaxia y que el tema de firmar tres entregas para establecer sus ofertas, tampoco ayudó demasiado. No obstante, su compañero de reparto se encargó de que ella no tuviese que pensar en eso, asegurando que le terminasen pagando lo mismo, algo que Bryce Dallas Howard elogió: “Lo amo mucho por hacer eso. Realmente lo hago, porque me han pagado más por ese tipo de cosas que por la película”.

Poco a poco, la brecha salarial en Hollywood se va estrechando y la discusión sobre la disparidad salarial sale a la palestra más frecuentemente, siendo un objeto incluso de debate a gran escala, cuando entran nombres de primera línea, como fue el caso de Leonardo Dicaprio y Jennifer Lawrence en No mires arriba. En el título de Netflix, él ganó mucho más que ella, pero también es cierto que su rol era mucho más protagonista, sin entrar ya en la figura de “mito” existente que maneja y en su capacidad para atraer inversores y público a las salas.