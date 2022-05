Laura Dern habla de su diferencia de edad con Sam Neill en ‘Jurassic Park’: «Era inapropiada»

Jurassic World: Dominion llegará a los cines en poco más de dos semanas y es con diferencia, el estreno blockbuster del verano, con el permiso de Thor: Love and Thunder. El motivo principal, aparte de la relevancia de la franquicia es que esta será un final desde que la historia regreso con El reino caído, pero sobre todo por el regreso de los integrantes de la cinta original; Grant (Sam Neill), Ian Malcom (Jeff Goldblum) y Ellie (Laura Dern). Ahora, mientras promocionan esta ultima aventura jurásica, tanto Neill como Dern han querido hablar sobre la diferencia de edad que tienen tanto ellos como sus respectivos personajes.

Ambos coinciden en dos cosas, la primera que en aquel momento era muy normal que un protagonista masculino fuese mucho más mayor que su coprotagonista femenina y la segunda, que hoy en día está visto como algo totalmente inapropiado. En una conversación para The Times, los dos actores explicaban su versión del asunto:

“Era totalmente apropiado enamorarse de Sam Neill. Y no ha sido hasta ahora, en un momento de toma de conciencia cultural sobre el patriarcado que he pensado: ‘¿Vaya, no tenemos la misma edad’”, apuntaba Laura Dern para terminar sentenciando que esa diferencia de edad en la película de Steven Spielberg era “totalmente inapropiada”.

Por otra parte Neill explicaba al mismo medio que no fue algo en lo que pensó cuando hizo la película y que cuando leyó un artículo de una revista que hablaba por el tema fue como un despertar para él: “¡Tengo 20 años más que Laura! Lo que en aquel momento era una diferencia totalmente apropiada para un protagonista y una mujer. Nunca se me ocurrió (que fuese inapropiado) hasta que abrí una revista con un artículo sobre hombres mayores y chicas. Personas como Harrison Ford y Sean Connery actuando con gente mucho más joven. Y ahí estaba yo en la lista. Pensé ‘Vamos, no puede ser verdad’”.

En el guion original, dentro de la ficción la diferencia de edad no era tan amplia, ya que Ellie aparece descrita con una mujer cercana a la treintena y Alan Grant con 35 años. Por lo tanto, a no existía ningún problema. No obstante, los dos intérpretes si que piensan que hoy en día es un conflicto esa diferencia de edad en la vida real. Podremos volver a verles juntos en Jurassic World: Dominion a partir del 9 de junio.