‘Scream 7’: Neve Campbell cuenta qué podemos esperar de su regreso a la saga

Scream (2022) funcionó como un reinicio/secuela perfecto para la franquicia. La saga ponía el protagonismo en dos jóvenes estrellas como Melissa Barrera y Jenna Ortega, además de recuperar a tres pilares básicos para la propiedad intelectual de Paramount Pictures: Courteney Cox, David Arquette y Neve Campbell. Los buenos resultados llevaron a una inminente secuela de seguimiento para las hermanas Carpenter, pero al no recibir económicamente lo esperado, Campbell se bajo de Scream VI y la que regresó fue Hayden Panettiere. Desde entonces, Scream 7 ha tenido muchas idas y venidas, con complicaciones severas para firmar una continuación. Vicisitudes que obligaron a que la major tuviese que volver a apostar por la actriz canadiense, quien por lo que parece volverá a tener el protagonismo principal de la historia.

En la historia de los slashers, los grandes asesinos tienen una víctima favorita. Un personaje clave que se convierte en la esencia del relato, casi tanto como su icónico villano. En el caso de Scream, hablamos de que a lo largo de sus diferentes adaptaciones, el nombre de Ghostface casi siempre ha permanecido asociado al de Sidney Prescott. Un rol con el que crecieron los adolescentes de los 90 y que con mucha diferencia, supone el gran papel de la carrera de Campbell. Por eso, cuando Barrera fue despedida por calificar de genocidio los ataques de Israel contra Palestina y Ortega se salió del proyecto aludiendo conflictos en la programación de su agenda fílmica, a Paramount no le quedó otra que agachar las orejas con Campbell y pagarle lo que originalmente había pedido para ser ahora la protagonista indiscutible del argumento.

Un regreso parecido al de Laurie Strode

Para ir ofreciendo ciertos datos sobre lo que podremos ver en Scream 7, Campbell habló con los medios recientemente para que los fans puedan ir imaginándose cómo se desarrollará la trama que será dirigida por el creador y guionista frecuente de la IP, Kevin Williamson. La vuelta y desarrollo de una historia que seguirá los pasos de Prescott parece acorde a lo que vimos con Laurie Strode y Jamie Lee Curtis en la última trilogía de Halloween. Mientras explicaba cuál es la orientación de esta séptima entrega, la actriz matizó apuntando que todavía no había recibido el guion de la película, aunque garantizó a los fans que la nueva secuela estará a la altura de las expectativas dándole su sello de aprobación:

«Me presentaron el concepto y es la razón por la que uní», comenzaba explicando. Campbell estuvo vinculada a las cuatro primeras cintas de Scream, todas dirigidas por el autor original, Wes Craven. Cuando el genio del terror estadounidense falleció en 2015, parecía poco probable que fuésemos a volver a ver una historia de Ghostface. Sin embargo Tyler Gillet y Matt Bettinelli-Olpin devolvieron el alma a la marca. La intérprete ya contó en su momento que llevó muy mal que la apartasen por no llegar a un acuerdo económico. «Simplemente no me parecía bien. No podía, después de tantas décadas de llevar adelante una franquicia, sentirme infravalorada y mal pagada, sabiendo que a un hombre no le habría pasado eso. Simplemente no tendría sentido que entrara en ese set. Así que me alegro de haberme defendido», recordaba tras el anuncio de su regreso.

Campbell está contenta de volver a ‘Scream 7’

Por otra parte, e regreso de la protagonista no sólo ha alegrado en gran medida a los fans, sino que la propia heroína de Woodsboro: «Me encantan estas películas, es muy divertido ser parte de ellas, estoy muy agradecido por ellas, nunca podría haber imaginado ser parte de una película que hubiera durado tantas décadas…¡Estoy emocionada de darle a los fans una nueva!».

Más allá del protagonismo de Prescott, desconocemos quién más volverá al elenco. Suponemos que será algo que también hará Courteney Cox con su personaje de Game Weathers. No obstante no sabemos cómo pretenden justificar la ausencia de la detective en la secuela de Nueva York, ni tampoco cómo harán para cerrar la trama abierta sobre las Carptenter, sobre todo la del personaje de Melissa Barrera, quien hasta ahora había sido la absoluta protagonista del regreso de la franquicia.

Que Campbell todavía no haya recibido el guion definitivo nos dice bastante de lo que le está costando a Guy Busick (Scream y Scream VI) reconducir el lío argumental que ahora mismo tiene encima la historia principal. Scream 7 está programada para 2025, pero todo parece indicar que no la veremos hasta al menos, el comienzo de 2026.