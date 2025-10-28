Son las películas que dan más miedo y un estudio lo confirma: perfectas para la noche de Halloween

Con el Día de los Muertos a la vuelta de la esquina, los fans del terror ya preparan un maratones increíbles con títulos temáticos perfectos para la noche del 31 de octubre. Porque aunque el género posea clásicos imperecederos de la talla de El exorcista o La semilla del diablo, la cintas del mundo del horror viven una época dorada, donde tanto la crítica especializada como el público están respondiendo de forma entusiasta a filmes recientes del impacto de Los pecadores o Weapons. Ahora bien, ¿cuáles son las películas que más miedo pueden dar para Halloween? El sentimiento es particular y mayoritariamente subjetivo. No obstante, reciente estudios han determinado qué historias ofrecen una angustia mayor a los espectadores a través de los análisis de los ritmos cardiacos de los mismos en su visionado. Y si, el top 5 de estas películas es la excusa perfecta para poner a prueba los nervios de cualquier fanático de esta fechas de «truco o trato». ¿Quieres saber cuáles son? La revelamos a continuación:

Las películas que causan más miedo: perfectas para Halloween

1-‘Sinister’

Es una de las películas que más miedo dan y una de esas cintas de recurrente visionado en Halloween. Dirigida por Scott Derrickson en 2012, la trama sigue a un periodista y a su familia, quienes viajan por los Estados Unidos para investigar asesinatos que después el padre de familia, convierte en libros superventas.

Reparto: Ethan Hawke, James Ransone, Juliet Rylance, Vincent D’Onofrio, Fred Dalton Thompson y Clare Foley

¿Dónde está disponible? Rakuten TV y Amazon (alquiler y compra) Lionsgate+ (suscripción).

2-‘Host’

La sinopsis se centra en seis amigos que realizan una sesión espiritista vía Zoom durante la pandemia del COVID-19. El resultado por supuesto, les lleva a toda una serie de terribles experiencias donde la supervivencia en el aislamiento será casi una quimera.

Reparto: Haley Bishop, Radina Drandova, Edward Linard, Jemma Moore, Caroline Ward y Emma Louise Webb

¿Dónde está disponible? Prime Video y Filmin

3-‘Skinamarink’

Muy poca gente la conoce, pero suele encabezar prácticamente todas las listas de películas que más miedo provocan en los espectadores y que por tanto, tienden a ser revisionadas en cada Halloween. Cine experimental que tiene a dos niños como protagonistas, los cuales se despiertan en mitad de la noche para descubrir que su padre ha desaparecido. ¿El problema? Las ventanas y las puertas de su casa tampoco están.

Reparto: Jaime Hill, Ross Paul, Lucas Paul y Dali Rose Tetreault

¿Dónde está disponible? Prime Video y Filmin

4-‘Insidious’

A pesar de las múltiples entregas posteriores y su depauperación como franquicia, nadie puede negar que Insidious no marcase un antes y un después dentro del género en la pasada década. Tras un accidente que deja a su hijo en coma, una pareja comienza a experimentar sucesos paranormales en su nuevo hogar.

Reparto: Rose Byrne, Patrick Wilson, Ty Simpkins, Barbara Hershey, Andrew Astor y Lin Shaye

¿Dónde está disponible? Rakuten TV y Amazon (alquiler y compra) Lionsgate+ (suscripción).

5-‘Hereditary’

Ari Aster no ha vuelto ha dirigir un título de semejante nivel y para muchos es la nueva «El exorcista» de toda una generación. Tras una tremenda desgracia familiar, sucesivos sucesos extraños comienzan a impactar en la vida de los Graham, hasta el punto de trastornarlos a todos.