‘Weapons’: ¿cuándo llega al streaming una de las mejores películas del 2025?

El 2025 ha supuesto la confirmación de cómo el género del terror representa una temática clave en la buena salud del mercado de la exhibición y en la aprobación valorativa de la prensa especializada. El reciente estreno de Black phone 2 es el ejemplo más reciente, pero el año fílmico nos ha regalado piezas como Los pecadores y el fenómeno de Weapons, un largometraje fantástico al que le quedan pocas horas para llegar por fin al terreno del streaming. no obstante…¿de qué trata este thriller sobrenatural y por qué es una de las mejores películas de la temporada cinematográfica?

Estrenada el pasado 8 de agosto, Weapons aterrizará en el streaming mañana, 24 de octubre. Dos meses y medio después de una gran campaña promocional, el segundo trabajo en solitario como director de Zach Cregger logró alcanzar los 267 millones de dólares en el box office mundial. Cifras que podrían resultar un tanto anodinas, pero que suponen un genial desempeño financiero para un proyecto que tuvo un presupuesto inferior a los 40 millones. Lo recaudado no sorprendió demasiado, pues la crítica ya había entrado a valorar lo especial y ecléctica que era la nueva obra del responsable de Barbarian.

‘Weapons’: dónde estará disponible en el streaming

Como producto original de Warner Bros, Weapons estará disponible bajo suscripción en la plataforma de streaming de HBO Max. Como alternativa, esta trama de historias cruzadas podrá verse bajo alquiler o compra en Apple TV, Rakuten y Amazon.

La sinopsis oficial de filme es tan inquietante como misteriosa. En una pequeña localidad norteamericana, todos los alumnos de una clase menos uno desaparecen. Sin dejar rastro, los pequeños salieron aparentemente bajo su propia voluntad de sus casas y a la misma hora. Weapons nos presenta la perspectiva de varios de los personajes implicados. Desde la mirada de la profesora de dicha clase, pasando por el único niño que no fue secuestrado, hasta ponernos en la piel de uno de los padres que busca desesperadamente a su hijo.

Estos roles están interpretados en un reparto principal que conforman Julia Garner (Los 4 Fantásticos: Primeros pasos), Josh Brolin (Sicario), Alden Ehrenreich (Solo: una historia de Star Wars), Austin Abrams (Euphoria), Cary Christopher (El búho y la niña: Casi una historia navideña), Benedict Wong (Doctor Strange) y Amy Madigan (La caza).

Actualmente, Weapons tiene una aceptación casi unánime de la crítica que se ve reflejada en el 93% de reseñas positivas de Rotten Tomatoes. Y lo más probable es que termine contando con alguna nominación en la próxima edición de los Oscar.

Terror ecléctico en una sátira sobre la violencia

Lo que más sorprende de Weapons y que de seguro la convertirá en otro tema candente dentro del streaming es la capacidad con la que Cregger ha generado un relato de horror ecléctico, mezclando el terror psicológico con la viscelaridad del gore y un humor negro que aligera la severidad inicial de su planteamiento y que de alguna forma, funciona como una sátira sobre la convivencia violenta casi connatural en la sociedad norteamericana.

El siguiente trabajo de Cregger ya no será un guion completamente original, sino que afrontará la dirección de una nueva entrega filma de la adaptación videojueguil de la saga Resident Evil.