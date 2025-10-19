Una de las películas más taquilleras de la historia, perfecta para ver en Halloween y te cortará la respiración

El género del terror tiene millones de fans en todo el mundo. No obstante, su desempeño artístico nunca ha tenido el reconocimiento académico de los grandes premios del circuito ni el éxito comercial de la taquilla, al menos no equiparable a las superproducciones superheroicas de Marvel o a sagas del impacto de Avatar. Sin embargo, entre las mejores películas para ver en Halloween se esconde, la cinta más taquillera de la tipología del horror. Nos referimos a It, la primera parte de la dilogía que en 2017 dirigió Andy Muschietti partiendo del material homónimo de Stephen King.

La trama sobrenatural sobre el terrorífico payaso Pennywise ya tuvo una adaptación televisiva en 1990, bajo la dirección de Tommy Lee Wallace. Pero el trabajo de Muschietti representa la primera vez en el que esta historia que abarca décadas es proyectada en la gran pantalla. La trama del primer capítulo comienza con la desaparición de varios niños en el pueblo de Derry, iniciando estos una investigación en la que deberán enfrentarse a sus peores miedos. Pronto descubren que en realidad este historial de violencia se remonta siglos atrás y en la segunda parte, deberán volver a enfrentarse al sádico demonio una segunda vez siendo adultos.

Uno de los elementos distintivos de esta versión del imaginario de King es la gran interpretación de Bill Skarsgård en el papel de Pennywise, logrando que ocho años después, It siga siendo una de esas películas perfectas para ver en Halloween. En It, el reparto se completa con Jaeden Martell, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff, Jeremy Ray Taylor. Mientras que en It: capítulo 2, las versiones adultas de los niños son representadas a través de grandes estrellas como Jessica Chastain, James McAvoy, Isaiah Mustafa, James Ransone o Bill Hader.

El próximo 27 de octubre, los fans podrán seguir disfrutando del universo terrorífico de Pennywise con la precuela en forma de serie titulada It: Bienvenidos a Derry, ficción que dará origen al personaje de Skarsgård

El taquillazo más grande del cine de terror

Puede que no tenga el renombre de El exorcista, Hereditary o La semilla del diablo, pero It es el taquillazo más grande de la historia del cine de terror. La versión del relato de King recaudó 700 millones de dólares en 2017. Completando la lista de los 10 largometrajes del género que más han recaudado encontramos las siguientes películas:

It: 700 millones de dólares El sexto sentido: 670 millones Guerra Mundial Z: 540 millones Soy leyenda: 585 millones It: Capítulo 2: 460 millones El exorcista: 441 millones Señales: 408 millones La monja: 365 millones Hannibal: 351 millones Resident Evil: El capítulo final: 314 millones

Dónde ver ‘It’

It está disponible bajo suscripción en las plataformas de Netflix, HBO Max y Movistar Plus. Del mismo modo, la secuela It: Capítulo 2 está en los mismos servicios de streaming, menos en el catálogo de la «gran N roja».

