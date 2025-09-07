Ya hay fecha confirmada para la serie más esperada de HBO y es inminente: lo que se sabe

Una de las series más esperadas por los usuarios de HBO Max es It: Bienvenidos a Derry, la nueva ficción que se centra en los orígenes del universo de Stephen King. La buena noticia para todos los fans del fenómeno It es que ya se ha anunciado la fecha de estreno en la plataforma de streaming HBO Max España y será el próximo 27 de octubre. Por lo que sabemos hasta este momento esta serie es una precuela de las películas It (2017) e It capítulo dos (2019) que fueron dirigidas por Andy Muschietti y en esta ocasión se intentará dar a conocer los secretos que rodean a Pennywise mucho antes de que el Club de los Perdedores tuviera que enfrentarse a este macabro payaso. La primera temporada de IT: Bienvenidos a Derry contará con nueve episodios y ya se puede ver el teaser que encontraréis al final de este artículo y que seguro que no va a dejar indiferente a nadie.

El director de los primeros cuatro episodios de la serie IT: Bienvenidos a Derry es de nuevo Andy Muschietti que ya nos sorprendió con su trabajo en las dos películas. Además, en esta primera temporada la serie ha sido creada por Jason Fuchs (Argylle, Wonder Woman, I Still See You) y Brad Kane (Tokyo Vice, Moonhaven, El banquero). En cuanto al reparto por ahora sabemos que estarán actores conocidos, pero también aparecerán nuevos rostros como los actores Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, Madeleine Stowe, Chad Rook o James Remar, entre otros.

Por supuesto tendrá un papel central la figura del terrible payaso Pennywise cuyo papel será interpretado de nuevo por el actor Bill Skarsgård (Nosferatu, El cuervo, Kill Boy). Una serie perfecta para los fans de It que también puede ser una buena oportunidad para sumergirse en el oscuro mundo de Stephen King.

¿Qué va a ocurrir en la serie IT: Bienvenidos a Derry?

La serie tendrá 3 temporadas diferentes en las que se centrará en tres épocas diferentes de la historia de Derry. En la primera entrega todo comenzará en el año 1962 tras el Incendio de Black Spot, en la segunda después de lo sucedido con la masacre de la Banda Bradley en 1935 y en la tercera tras las explosiones de Kitchener Ironworks de 1908. La acción en vez de avanzar linealmente con el tiempo irá retrocediendo y cada temporada estará separada por 27 años.

Según la descripción de la serie: «Ambientada en el mundo del universo IT de Stephen King, IT: Bienvenidos a Derry se basa en la novela IT de King y amplía la visión establecida por el cineasta Andy Muschietti en los largometrajes IT e IT Capítulo Dos».

La primera temporada de esta nueva serie está ambientada en 1960, unas décadas antes de lo que ocurrió en Derry en las películas. En ella se cuenta como nace la figura de Pennywise el payaso demoníaco que nos ha aterrorizado durante los últimos años y que empezará a acechar a los niños de este pequeño pueblo en el que habita la maldad y toma diversas formas.

Aunque sus fans están preocupados porque se mantenga el estilo de las dos películas, parece que esto está garantizado por la presencia como director de los cuatro primeros episodios de Andy Muschietti, el cual es el responsable de las otras dos películas y tiene devoción por este personaje de Stephen King y que el papel del payaso Pennywise siga siendo interpretado por Bill Skarsgård, que es también el productor ejecutivo de la serie.

El reparto de esta serie de terror

Además del actor Bill Skarsgård que vuelve a interpretar el papel del payaso Pennywise, esta nueva serie contará con los actores Taylour Paige (Zola, La madre del blues, Érase una vez en Queens), Jovan Adepo (Watchmen, Babylon, Fences), Chris Chalk (Godzilla vs. Kong, Así nos ven, Las luminosas), Madeleine Stowe (Revenge, Una vida para soñar), Chad Rook (Billy el Niño, Joe Pickett) y James Remar (Dexter, Megalópolis).

También estarán en el reparto de esta serie los actores Stephen Rider y Rudy Mancuso, entre otros. Además, esta nueva producción de HBO contará con actores que tendrán papeles recurrentes como Kimberly Norris Guerrero, Tyner Rushing o Peter Outerbridge.

En suma, esta nueva serie de terror y misterio es una buena oportunidad para adentrarse en el mundo de It y del escritor Stephen King y hay una gran expectación entre los usuarios de HBO Max por saber qué va a ocurrir en esta nueva e intensa producción con la que podrás ponerse a tono para el próximo Halloween. Hasta que se estrene esta serie el próximo 27 de octubre, sus seguidores se tendrán que conformar con ver las dos primeras películas de Andy Muschietti que están disponibles en HBO Max, Netflix y Prime Video.