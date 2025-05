Teaser de ‘Bienvenidos a Derry’: La precuela de ‘IT’ llega en forma de serie aterradora

Ha pasado más de un lustro desde que Bill Skarsgård asumiese el complejo rol del payaso Pennywise en los dos largometrajes que dirigió Andy Muschietti en 2017 y 2018, pero ahora regresará al material de Stephen King para encarnará de nuevo al terrorífico villano en una serie que funcionará como una precuela, explorando los orígenes del fantasmagórico demonio. Y claro, viniendo de su performance en Nosferatu, Skarsgård nos ha vuelto a recordar una vez más por qué a día de hoy es el intérprete más camaleónico de la industria. Bienvenidos a Derry no tiene todavía una fecha de estreno exacta, pero según el terminal tendremos que esperar hasta otoño para volver a sumergirnos en el oscuro mundo del tétrico personaje.

La serie se ambienta en el pueblo de Derry en la década de los 60, 27 años antes de la primera película de Muschietti. Director que junto a su hermana Barbara Muschietti ha desarrollado la serie, dirigiendo además varios episodios y trabajando codo con codo, con los realizadores Brad Kane y Jason Fuchs. Su esquiva sinopsis oficial no revela demasiado, apuntando únicamente a su relación con las dos cintas y la idea de que se parte de la obra del escritor de El resplandor, ampliando su ensombrecida visión del relato original. Aunque como ya hemos señalado, simplemente deberíamos apuntar a que esta es la historia del nacimiento de Pennywise, con una nueva generación de niños que tendrá que sobrevivir a la representación de sus mayores miedos. Aparte de Skarsgård, el elenco de Bienvenidos a Derry incluye a Taylour Paige (Zola), Jovan Adepo (Así nos ven), Chris Chalk (12 años de esclavitud), James Remar (Dexter), Stephen Rider (The After Party), Madeleine Stowe (12 monos) y Rudy Mancuso (Música).

Adelanto de ‘Bienvenidos a Derry’

Parece que los fans de It pueden estar muy tranquilos si lo que buscan es un poco más de lo mismo, pues el teaser de Bienvenidos a Derry se siente como un regreso a la misma historia de un grupo de jóvenes chavales intentando descubrir qué está pasando en su localidad, con decenas de casos de niños desaparecidos. Eso sí, como añadido aquí tenemos a toda una comunidad que parece pervertida por el mal más absoluto, mientras por las cañerías se escucha el cantar del antagonista principal.

Bienvenidos a Derry es una producción de HBO (la cual recientemente recuperó sus siglas para la plataforma de Max) y Warner Bros. Televisión. Andy Muschietti y Barbara Muschietti producen a través de su productora Double Dream, junto con Fuchs, Skarsgård, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Shelley Meals, Roy Lee y Dan Lin como productores ejecutivos. En la coproducción, encontramos también tanto a Kane como Fuchs y este último, fue el responsable de escribir el guion del piloto.

Hace poco, la estrella sueca le contó a Collider lo complejo que había sido volver al rol de Pennywise después del éxito que había tenido la bilogía que revisionaba el material de King y de rebote, la TV Movie en la que Tim Curry encarnó al payaso asesino en 1990.

«Se convirtió en algo completamente universal, fuera de la película. No soy así. Ya ni siquiera me identifico con ella. Y ahora que vuelvo a hacerlo, es algo rarísimo. No creo que vuelva a experimentar algo parecido. Es una dualidad entre mí, la obra y el personaje , y luego la película en la que se convirtió, pero es divertido», le confesaba Skarsgård al medio norteamericano. Tras ello, recordó del mismo modo que recuperar el personaje había sido sorprendentemente sencillo: «Me sorprendió lo mucho que el personaje ya estaba ahí. Al instante pude conectar con él de nuevo, como si fuer ayer cuando terminamos la primera. Estaba todo ahí. Así que el trabajo , la preparación y la comprensión del personaje son casi intuitivos, lo cual es genial. Es algo muy extraño, pero intento disfrutar del proceso al máximo».

El futuro fílmico de Skarsgård

Más allá de su vuelta a la piel de Pennywise, Skarsgård es uno de los actores más cotizados de Hollywood. Sobre todo en el registro del horror. Género en el que se ha convertido en un auténtico rey sin corona. No obstante, sus futuros trabajos en la industria tienen más que ver con el thriller. En 2025 compartirá elenco con Jodie Comer y Hugh Jackman en The Death of Robin Hood y Blindado, mientras que este mismo años aparentemente por fin podremos ver Emperor. Un drama histórico sobre un plan de venganza contra Carlos V que se rodó en 2015, pero que tras unos serios problemas legales con el productor va a terminar estrenándose una década después.