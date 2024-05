Bill Skarsgård volverá a ser el payaso Pennywise en la nueva serie de ‘It’

La nueva serie de It es otra prueba más de como la industria Hollywoodiense no puede abandonar definitivamente ninguna de sus propiedades intelectuales. Al menos que estas, sean un fracaso estrepitoso en la taquilla. Desgraciadamente algo bastante habitual en el actual mercado de la exhibición, que suele defenderse mejor a nivel comercial cuando ya existen antecedentes reconocibles para el público. Las franquicias representan un lugar conocido y por tanto, cómodo para los espectadores estando su éxito y planificación estratégica, estudiadas hasta la saciedad por las major. Así, cuando las grandes sagas no pueden avanzar hacia adelante, entra en juego la idea de contar el pasado y el cómo los personajes llegaron a transformarse en lo que todos los fans conocen. Con el material de Stephen King, los fans pueden estar tranquilos, porque su último payaso Pennywise volverá a ser el scream King del nuevo celuloide, Bill Skarsgård.

La serie de It, de título Welcome to Derry, tendrá a los creativos originales que nos trajeron las dos entregas más recientes. Con ello, Andy Muschietti ejercerá como director de cuatro de los nueve episodios que tendrá la primera temporada, mientras que Jason Fuchs y Brad Kane ejercerán como showrunners de la serie. Fuchs del mismo modo ha escrito el guion del primer episodio y será productor ejecutivo junto a Barbara Muschietti. El producto parte del material original del que es con derecho propio, uno de los escritores de terror más prolíficos de la literatura. Skarsgard se une a un reparto en el que ya están confirmados Taylor Paige, Josan Adepo, James Remar, Madeleine Stowe, Chris Chalk y Chad Rook.

¿Que nos contará la serie de ‘It’?

Como hemos señalado, la serie de It será una precuela ambientada años antes de los eventos sucedidos en It e It: Capítulo 2. La historia original tiene lugar en la localidad de Derry, en la que la brutal muerte de un niño lleva a su hermano mayor y a un grupo de amigos a descubrir que el asesinato no es un trágico hecho puntual, sino que está conectada con la maldición de un pasyaso muy siniestro y asesino que aparece cada 20 años. El modus operandi del demonio no puede ser más terrorífico. De nombre Pennywise, este diabólico ser se alimenta de los miedos y el pánico, torturando habitualmente a los más pequeños y manipulando sus muertes hasta matarlas.

La trama se prolonga varios años en el tiempo, viendo a los niños convertidos en adultos y esperando a que el payaso regrese. Ellos en un principio, creen que lo han vencido, pero una llamada los lleva a regresar a Derry siendo ya adultos, para terminar enfrentándose de nuevo a su antigua némesis. Asegurándose en esta ocasión de terminar para siempre con la existencia de Pennywise.

Hay que señalar que a priori, Welcome to Derry es un título provisional y que aparte de la traducción literal que podría tener en español, no sería de extrañar que se añadiese alguna coletilla en el nombre para avisar a la audiencia de que se trata de un producto de la franquicia It. No existe tampoco una confirmación oficial de la sinopsis, pero se especula con que los eventos que se den vuelvan a tener que ver con la desaparición de unos pequeños, quizás los casos anteriores que el personaje interpretado por Jessica Chastain menciona en la secuela. El director Muschetti habló hace algunos meses sobre la idea de expandir la historia y de las posibilidades del universo de It:

«Cuando éramos adolescentes, nos turnábamos para leer capítulos de It de Stephen King hasta que el grueso libro de bolsillo se caía a pedazos. It es una historia épica que contiene mucho más de lo que podríamos explorar en nuestras películas. Estamos impacientes por compartir las profundidades de la novela de Steve (King), con todo su corazón, humor, humanidad y horror».

Bill Skarsgård: referencia en el terror

El regreso de Bill Skarsgård a la serie de It ofrece una nueva prueba de cómo el actor se ha situado con sus papeles en una especie de rey del terror. Desde el propio Pennywise, hasta su participación en películas como Barbarian o El diablo a todas horas. Este año protagonizará dos remakes clave de películas bien diferentes, aunque igualmente oscuras. Por un lado El cuervo y por otro Nosferatu, donde será el nuevo Conde Orlok.