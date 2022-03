La pasada madrugada de los Oscar 2022 nos ha dado una de cal y otra de arena. Por un lado tenemos el acto deplorable de la agresión de Will Smith a Chris Rock, pero por otro lado victorias como la de Jane Campion y discursos llenos de emoción, como el que ha pronunciado Ariana DeBose al ganar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. El suyo no ha sido el único discurso que ha emocionado a los presentes y a los telespectadores, pues el de Jessica Chastain también ha tenido mucho de reivindicativo.

The Oscar for Actress in a Leading Role goes to Jessica Chastain for her stunning performance in 'The Eyes of Tammy Faye.' Congratulations! #Oscars @jes_chastain pic.twitter.com/fsqe1QDL3U

— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022