Con todavía la esperanza de que todo se trate de un desafortunado e incómodo gag, todo el mundo se pregunta cómo se puede ensuciar tanto la recogida de un Premio de la Academia. Al final, las apuestas tenían claro que Will Smith debía ser el Mejor Actor por interpretar al padre de las tenistas Venus y Serena Williams en detrimento del otro gran favorito de la noche, Benedict Cumberbatch. Esa decisión ya de por sí iba a ser criticada, pues parece terriblemente injusto que el protagonista de El poder del perro se fuese de vacío. Sin embargo, ha sido el propio Smith el encargado de ensuciar su interpretación, su estatuilla y su enajenado discurso posterior. Antes de alzarse con la victoria, el actor de la eterna sonrisa para la prensa y los medios se ha levantado en mitad de la gala para abofetear al humorista Chris Rock, después de hacer un chiste sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett.

“Mantén el nombre mi mujer fuera de tu puta boca” le decía un serio Smith desde el asiento después de la agresión Rock, quien con una templanza digna de estudio aguantó el incómodo momento. En directo, todo el mundo se preguntaba qué había pasado. ¿Era esto algo pactado? ¿Una especie de gag sobre todo lo que ha tenido que aguantar el actor en los últimos años? ¿Un golpe que el cómico se esperaba? Por las palabras posteriores del propio ganador, las imágenes donde se ve a algunos compañeros tranquilizándole y el posterior discurso con el galardón en la mano, no lo parece.

Lo peor del acto en sí mismo no es sólo que se ensucie el premio para Will Smith, sino que su acto de violencia ha manchado y ensombrecido el triunfo de CODA. Nadie habla hoy de cómo esa historia sobre la familia, discapacidad y de perseguir los sueños ha dado la campanada arrebatándole a El poder del perro el gran reconocimiento de la noche.

Best Actor in a Leading Role goes to Will Smith for his incredible performance in 'King Richard' Congratulations! #Oscars pic.twitter.com/y0UTX48214

— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022