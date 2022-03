Ya no queda nada para saber qué película será la gran triunfadora en los próximos Premios Oscar 2022, que se celebrarán el 27 de marzo en el teatro Kodak de Los Ángeles. El poder del perro parte como favorita y no parece que vaya a tener competencia que le pueda arrebatar ni la categoría de Mejor Película ni la de Mejor Directora para Jane Campion. Pero no todo va a ser coser y cantar para el western de Netflix. El Oscar a Mejor Actor es uno de los premios más reñidos.

Smith vs. Cumberbatch

El método Williams parte como favorita en la categoría de Mejor Actor. Will Smith ha cosechado los principales premios y todo apunta a que se llevará por fin el Oscar, tras sus dos anteriores nominaciones (Ali, En busca de la felicidad). Globo de Oro, Critics Choice Awards y BAFTA. Benedict Cumberbatch y su vaquero parecen los únicos capaces de dar la sorpresa. Aunque visto lo politizados que están los premios sería muy raro ver cómo la Academia le niega el galardón a Smith en el último momento.

Andrew Garfield

La nominación en sí misma ya fue una sorpresa para Garfield, quien con pasión y mucho amor hacia su personaje, borda un sincero homenaje a Jonathan Larson en la ópera prima de Lin- Manuel Miranda. También es la segunda nominación del actor, después de interpretar al soldado Desmond Doss en El último hombre.

Andrew Garfield ha demostrado de sobra merecer el Oscar a Mejor Actor. Lamentablemente este año debe competir con dos perfiles (Smith y Cumberbatch) mucho mejor posicionados para alzarse con la estatuilla.

Bardem y Denzel Washington

El español Javier Bardem aparece en las apuestas como la última opción. Por delante tiene tres películas que han cosechado mejores críticas que la cinta de Sorkin. Encima, cuenta con el hándicap de toda la polémica alrededor de interpretar a un personaje cubano sin serlo. Independientemente de ello, el hijo de Pilar Bardem tiene todo el respeto de Hollywood y su nominación es fruto del trabajo de muchos años en la primera línea de la industria.

4 nominaciones al Oscar después, de seguro que no será la última nominación en la larga carrera que todavía le queda por delante. Trabajo no le falta, en el futuro tiene pendiente el estreno del live action de La sirenita, siendo el Rey Tritón y la segunda parte de Dune, que rodará este verano. Con él, Denzel Washington es otro que maneja pocas probabilidades. Sin embargo, es innegable la fuerza interpretativa que derrocha en Macbeth.