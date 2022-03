El poder del perro es la gran favorita para los Premios Oscar 2022. Al menos, en las categorías más relevantes, como son la condición de Mejor película y Mejor directora. Elogios aparte, hace algunas horas, el último discurso de Jane Campion al llevarse el galardón del Sindicato de Directores ha generado una importante polémica. Pero, para entender el speech de la neozelandesa hay que entender que semanas antes, el actor Sam Elliott la había criticado duramente, por el reflejo del western que había creado en la cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch. A lo que Campion replicó contundentemente: “él no es un vaquero; él es un actor. El oeste es un espacio mítico y hay mucho espacio en la gama. Creo que es un poco sexista”.

Esa aplaudida respuesta no duro demasiado, debido al giro polémico que dio durante su discurso, en el que pasó de valorar el trabajo de las tenistas Venus Y Serena Williams, cuyo ascenso al tenis mundial aparece en la película El método Williams a menospreciar su trayectoria. “Venus y Serena, sois tan maravillosas. Sin embargo, no juegas contra los muchachos, como tengo que hacerlo”, señalaba Campion en su explicación de cómo ella, sí que ha tenido que rivalizar directamente con hombres en la industria cinematográfica, mientras que ellas, en el tenis juegan contra mujeres.

Horas después, Jane Campion ha publicado un comunicado disculpándose por su “irreflexivo” comentario:

“Hice un comentario irreflexivo equiparando lo que hago en el mundo del cine con todo lo que han logrado Serena y Venus Williams. No tenía la intención de devaluar a estas dos legendarias mujeres negras y atletas de clase mundial. El hecho es que las hermanas Williams, en realidad, se han enfrentado a los hombres dentro y fuera de la cancha, y han subido el listón y abierto las puertas a lo que es posible para las mujeres en este mundo”, explicaba Jane Campion, la cual terminaba su disculpa recreándose en los logros de ambas tenistas. “Lo último que querría hacer es minimizar a las mujeres extraordinarias. Me encanta Serena y Venus. Sus logros son titánicos e inspiradores. Serena y Venus, me disculpo y las celebro por completo”.

El próximo 27 de marzo sabremos si El poder del perro termina coronándose en los Oscar o si Belfast u otra propuesta dan la campanada.