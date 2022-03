Por algo es el galardón que se da al final de la noche y, después de toda una gala llena de celebraciones, CODA ha sido la inesperada ganadora de la Mejor Película en los Oscar 2022. Los productores y parte del equipo acudieron a recoger la estatuilla, agradeciendo la consideración de los académicos y cerrando, otra noche histórica para el recuerdo de los cinéfilos de todo el mundo. Una velada que se recordará con el nombre de CODA y su singular historia de sordomudos.

Desde el 2009, la norma pasó a recuperar el número 10 como máximo de películas que podían entrar en la gran categoría. Las reglas han tenido varias idas y venidas, pero anteriormente, desde 1944 eran como máximo 5 las producciones que entrarían en la ansiada lista. Este año son 10 los largometrajes que optan a llevarse el Premio a Mejor Película en los Oscar 2022. Sin embargo, esto no quiere decir que por necesidad, se deban rellenar todo el cupo de candidaturas. De hecho, los dos años anteriores fueron 9 (2020) y 7 (2021). En la alfombra roja de esta noche Belfast, CODA: Los sonidos del silencio, Drive my Car, Dune, El callejón de las almas perdidas, El método Williams, El poder del perro, Licorice Pizza, No mires arriba y West Side Story, completaban la lista definitiva.

Con diferencia, este 2022 es el año en el que el público tiene un acceso más fácil y rápido para ver la mayoría de estas películas. Circunstancia derivada de la resiliencia que las salas han demostrado, tras las diversas olas del coronavirus. De este decálogo nacido de la industria, tan sólo 4 no tienen (en el momento de la redacción de este artículo), representación en el vídeo bajo demanda. El poder del perro y No mires arriba pertenecen a Netflix, Dune y El método Williams están disponibles en HBO Max y West Side history y El callejón de las almas perdidas se pueden encontrar en el catálogo de Disney +.

CODA se ha llevado finalmente el Premio a Mejor Película en los Oscar 2022, por delante de 9 competidoras, que si bien todas no disponían del favoritismo de esta, sí que han alcanzado cierto nivel y repercusión desde su estreno. Sólo una podía pasar a la historia, pero este será recordado como uno de los años con más nivel de la última década.