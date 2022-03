Aunque la agresión de Will Smith haya ensombrecido estos premios Oscar 2022, no se debe dejar pasar el hecho de que la gala hizo historia en varios apartados la pasada madrugada. Para empezar por el galardón a la mejor dirección que se llevó Jane Campion. Aparte del hito que supone el hecho de que el protagonismo vaya para las mujeres dos años seguidos (Chloé Zhao se lo llevó en 2021), la neozelandesa se ha convertido en la tercera mujer que se lleva el Oscar en la categoría, después de que Katheryn Bigelow rompiese todos los estereotipos en 2010, al llevarse la estatuilla gracias a En tierra hostil. Pero sin duda, el otro momento memorable de la noche ha sido en el apartado de Mejor Actriz de Reparto. Ariana Debose se ha convertido en la primera actriz abiertamente queer en recoger un premio de tal magnitud.

The Oscar for Actress in a Supporting Role goes to Ariana DeBose for her exceptional performance in 'West Side Story.' #Oscars @ArianaDeBose pic.twitter.com/ZydSL3LD3m

— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022