El poder del perro, una de las grandes favoritas que llevaba cosechando una buena cantidad de premios a lo largo del año, casi se va de vacío en la 94ª edición de los Oscar. 12 nominaciones y múltiples decepciones con cada decisión. Un desafortunado Will Smith arrebatándole el Oscar a Benedict Cumberbatch, Ariana DeBose por delante de la veteranía de Kirsten Dunst y CODA siendo la mejor película del año para los Académicos. Por suerte, lo de la estatuilla Mejor dirección para Jane Campion es lo único que le ha salido bien a la historia producida por Netflix.

The Oscar for Best Directing goes to… #Oscars pic.twitter.com/sDJjv6DYOf

— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022