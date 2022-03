El momento más tenso de la noche de la gala de los Oscar ha sido el enfrentamiento entre Will Smith y Chris Rock. Un incidente que ha dejado con la boca abierta a todos los presentes y a los telespectadores. Ha sido cuando Will Smith le ha gritado a Chris Rock desde su asiento: «¡Quita el nombre de mi mujer de tu puta boca!».

Momentos antes, Will Smith se había levantado del asiento para acercarse al escenario y propinarle a Rock una bofetada en la cara porque estaba hablando del peinado de su mujer, Jada Pinkett Smith, que iba rapada porque sufre alopecia. El humorista la ha comparado con la teniente O’Neil de la saga G.I. Joe.

y del tipo de pareja que tenían. En principio, parecía parte del show, pero la cara desencajada de Chris Rock y una intervención posterior de otro presentador llamando a la concordia y a que luego se entendieran y lo solucionaran en una fiesta posterior confirmaron que todo había sido real.

Will Smith punches Chris Rock for making a joke about his wife Jada Pinkett Smith at the #Oscars:

“Keep my wife’s name out your f*****g mouth!” pic.twitter.com/VLoyNWBUnV

— Pop Crave (@PopCrave) March 28, 2022