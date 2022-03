CODA, la historia de una familia sorda, ha sido inesperada triunfadora de la gala de la 94ª edición de los Oscar, al conseguir la estatuilla de mejor película contra todo pronóstico y esbancando a la favorita, El poder de perro, de la australiana Jane Campion, que sí se llevó el premio a la mejor dirección.

La gala, que este año ha vuelto a tener el mismo aforo de antes de la pandemia, ha estado marcada por el bochornoso espectáculo protagonizado por Will Smith, que se levantó de su asiento para abofetear al actor Chris Rock por hacer chistes sobre la esposa de Smith, y ha estado también marcada por la fuerte presencia de personajes afroamericanos, la mayor de la historia. Las quejas de otros años de la mayor minoría étnica en EEUU por su falta de representación en estas galas, han sido por fin escuchadas por la Academia norteamericana y, en esta ocasión, la gran mayoría de los presentadores y era afroamericana. También ha habido notable presencia latina.

La academia ha querido echar el resto y ha preparado una entrega que pretendía ser «la más espectacular de todos los tiempos», según sus palabras. Una gala que ha cortado por primera vez algunos premios en directo (entre, ellos, el único que ha recibido un español) y ha tenido más vídeos y actuaciones, en un intento en recuperar televidentes.

Aunque el resultado no haya sido tan «espectacular», ha habido grandes momentos, con excepcionales números musicales, un bonito recuerdo a James Bond, el agente más famoso del cine, y el momentazo del homenaje a El Padrino, con Francis Ford Coppola, Al Pacino y Robert de Niro en el escenario, presentados por Martin Scorsese.

La gala inclusiva de esta edición ha vivido un incidente muy tenso e inexplicable que ha dejado con la boca abierta a todos los presentes y a los telespectadores. Ha sido cuando Will Smith le ha gritado desde su asiento a Chris Rock: «¡Quita el nombre de mi mujer de tu puta boca!», después de que se levantara y se acercara al escenario a Rock para darle una bofetada. El humorista estaba hablando del peinado de su mujer, Jada Pinkett Smith, que iba rapada porque sufre alopecia y la ha comparado con la teniente O’Neil de la saga G.I. Joe.

Will Smith punches Chris Rock for making a joke about his wife Jada Pinkett Smith at the #Oscars:

“Keep my wife’s name out your f*****g mouth!” pic.twitter.com/VLoyNWBUnV

— Pop Crave (@PopCrave) March 28, 2022