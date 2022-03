Belfast compite por méritos propios por el Oscar a la mejor película este año. Tras su estreno se convirtió en una de las favoritas, porque es una pequeña gran obra maestra. Hoy, ha perdido algunos enteros, pero no la descarten, sigue siendo la de mejor factura y un preciosista ejercicio de amor al cine y a la familia. Con siete candidaturas es seria aspirante a recoger la estatuilla de mejor película.

No debe importar si es favorita o no porque no deben perdérsela. Los cinéfilos disfrutarán por sus fantásticas referencias al cine y por su factura fordiana en muchas ocasiones. Los menos cinéfilos, porque Kenneth Branagh nos acerca mediante un perfil autobiográfico a la realidad del Belfast de finales de los 60 y principios de los 70, sin crudeza expresiva, pero muy realista y contenida.

Allá van cinco motivos por los que no hay que perderse Belfast antes de la noche de los Oscar:

Recital técnico para disfrute de cinéfilos

Kenneth Branagh nos da un recital de cómo se rueda el cine para dejar al espectador con la boca abierta. En la película, rodada en blanco y negro con apenas unos momentos significativos en color, el director británico nos muestra su virtuosismo con variados travellings, excelsos planos contrapicados e infinitos planos cenitales. El pequeño Buddy, alter ego infantil de Branagh, nos lleva a su mundo apasionado por el teatro y por el cine. Por eso vemos planos y secuencias de El hombre que mató a Liberty Valance, de Star Trek o de Hace un millón de años.

Vemos también multitud de primeros planos, tan expresivos e intensos, en homenaje a los primeros días de la televisión y las series, donde los planos de rostros se multiplicaron por las pequeñas dimensiones de las pantallas.

Un niño revelación

El jovencísimo Jude Hill sólo tiene 10 años y jamás había trabajado en el cine. Es un enorme acierto de casting haber elegido a este pequeño, que expresa toda la alegría y la sorpresa de su mundo infantil en sus ojos y su sonrisa, que llenan la pantalla. Sus primeros planos han logrado que Branagh haya podido trasladar la oscura vida en Belfast en los duros años 70 con la inocencia de quien trata de entender primero su alrededor para entender lo que ocurre en una ciudad vapuleada por el odio del terrorismo del IRA.

Protagonistas y secundarios brillantes

Los padres del pequeño Buddy son dos guapos muy guapos. Pero eso no impide que hagan grandes interpretaciones; el padre es Jamie Dornan, (sí, el de 50 sombras de Grey, pero también el de The Fall o The Tourist) y la madre, Caitríona Balfe (Outlanders). Dos irlandeses cuya elección tuvo ciertas críticas que rechazaban que dos personas tan bellas interpretaran a obreros de Belfast. Ambos protagonizan tienen un momentazo musical cuando Dornan canta Everlansting love. ¿La interpretará también en la gala de los Oscar, como hizo en el estreno de Belfast en Los Ángeles?

Los excepcionales Ciarán Hinds y Judi Dench son los entrañables abuelos de Buddy, que encarnan la sabiduría y la ironía de la cuarta juventud.

La música de Van Morrison

Desde el principio, el león de Belfast, conduce con su música la historia que Branagh quiere contar. Van Morrison no fue la primera opción del director, pero cuando ambos hablaron y del músico escribió una canción tras ver algunos cortes de la película, Branagh no lo dudó:

“Aunque hay música hermosa en todas partes de la isla, contemporánea y muchos otros clásicos, era difícil pensar en hacer una película sobre Belfast sin reconocer esa voz en particular”, dice el cineasta, recordando sus conversaciones con Van Morrison.

La historia

La acción de Belfast transcurre en la convulsa capital del Irlanda del Norte en 1969 donde los enfrentamientos entre católicos y protestantes dibujan el barrio en el que viven nuestros protagonistas, que comienza a ser asfixiantes. La película narra el día a día de Buddy y su familia obrera, cuyos padres se plantean si deben o no abandonar el lugar que su hijo trata de entender.

Belfast, 2021. Reino Unido.

Nominaciones a los Oscar: