Se acaban de dar a conocer las nominaciones a los premios Oscar 2022 por lo que ya sabemos no sólo qué películas han sido nominadas, sino también que intérpretes han sido destacados. Nombres como los de Denzel Washington, Will Smith o Benedict Cumberbatch sonaban en las quinielas de favoritos y finalmente han recibido su nominación, aunque no son los únicos ya que también destaca la de «nuestro» actor más internacional, Javier Bardem. Conoce a continuación, la lista completa de los actores nominados de los Premios Oscar 2022.

Actores nominados a los Oscar 2022

Después de una espera que duró casi un año (recordaréis la sobria ceremonia que tuvo lugar, excepcionalmente, en abril del año pasado, debido a la prolongada pandemia aún no vencida), ¡aquí está la hora de la verdad! Hoy martes 8 de febrero se han dado a conocer por fin quiénes son los próximos nominados al Oscar . Desde las mejores películas, pasando por las mejores actuaciones, desde los sectores técnicos hasta las mejores películas internacionales, el anuncio de las nominaciones ha sido un momento muy esperado.

La ganadora del Globo de Oro Tracee Ellis Ross (Rainbow Johnson en Black-ish ) y el ganador del Emmy Leslie Jordan (Beverley Leslie en Will & Grace ) han sido los encargados de presentar esas nominaciones al Oscar, de las que ahora os revelamos la lista de actores que optan a la estatuilla como Mejor Actor.

Javier Bardem («Being The Ricardos»)

Javier Bardem está pendiente de saber si ganará o no el Goya este año por su trabajo en «El buen patrón», pero además tiene también la oportunidad de ganar el Oscar, ya que ha sido nominado por «Being The Ricardos» , la película de Amazon sobre la vida de Lucille Ball y su marido, Desi Aznar (al que da vida Bardem). Se trata de su cuarta nominación y podría ser su segundo Oscar. Su esposa Penélope Cruz, ha sido nominada por su trabajo en «Madres Paralelas» de Pedro Almodóvar.

Benedict Cumberbatch («El Poder del Perro»)

Benedict Cumberbatch ha demostrado a lo largo de los años que es capaz de brillar tanto en películas de autor como en proyectos más comerciales y, en Dog Power , dejó una de las mejores actuaciones de su carrera que le ha valido su primera nominación al Oscar.

Will Smith («El método Williams»)

Sonaba en todas las quinielas y finalmente ha sido nominado. Will Smith es un veterano de Hollywood que nunca ha ganado un Oscar y su elección de enfrentarse a un papel dramático interpretando al padre de las famosas hermanas Williams, le ha valido una más que merecida nominación.

Denzel Washington («La tragedia de Macbeth»)

«La tragedia de Macbeth «, escrita y dirigida por Joel Coen, se ha confirmado como una contendiente formidable en varias categorías, pero destaca como no, su actor principal Denzel Washington que recibe así su décima nominación al Oscar y podría optar a su tercera estatuilla.

Andrew Garfield («Tick, Tick … Boom!»)

«Tick, Tick … Boom!» es la película de Netflix dedicada a la vida del compositor Jonathan Larson al que da vida de forma magistral Andrew Garfield. Un trabajo magistral para un interprete que recibe así su primera nominación al Oscar.

Mejor actor de reparto

Además de los actores mencionados, que optan a la estatuilla principal como Mejor actor, también se han anunciado cuáles son los actores que han sido nominados a Mejor Actor de reparto en los Oscar 2022:

Ciaran Hinds («Belfast»)

(«Belfast») Troy Kotsur («Coda»)

(«Coda») Jesse Plemons («The Power of The Dog»)

(«The Power of The Dog») J.K. Simmons («Being the Ricardos»)

(«Being the Ricardos») Kodi Smit-McPhee («The Power of The Dog»)

Cuándo se celebran los Oscar 2022

¿Qué actor se llevará a casa el premio más prestigioso del mundo del cine? Los ganadores se anunciarán el 27 de marzo de 2022 en una ceremonia que tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Además de los premios a Mejor Actor y Actor de Reparto, se entregarán tres Premios de la Academia a la Trayectoria a los actores Samuel L. Jackson y Liv Ullmann ya la actriz, guionista y directora Elaine May, junto con un reconocimiento humanitario para el actor Danny Glover.