El limpiaparabrisas, dirigido por el español Alberto Mielgo, se ha llevado este domingo el Oscar a mejor cortometraje animado, uno de los premios que se anunciaron antes de la gala en Los Ángeles.

Por su parte, el Oscar a mejor banda sonora se le ha escapado a Alberto Iglesias, que optaba al premio por su trabajo en Madres Paralelas, porque el ganador ha sido Hans Zimmer por su música en Dune.

Respecto al corto ganador, de 12 minutos, titulada en inglés The Windshield Wiper, se ha impuesto a la chilena Bestia, de Hugo Covarrubias. También competían Robin Robin, del inglés Mikey Please; Affairs of the Art, de la británica Joanna Quinn; y Boxballet, del ruso Anton Dyakov.

El corto arranca en una cafetería, donde un hombre fumando un cigarrillo tras otro lanza una pregunta: «¿Qué es el amor?», dando pie a una seguidilla de viñetas para reflexionar una respuesta.

Mielgo ha recorrido un largo camino en el género animado y participó en la realización de El Cid: La leyenda y de Spider-Man: Un nuevo universo.

Se trata de la primera estatuilla dorada para España de la noche, en una edición de grandes expectativas, por la nominación de sus dos grandes figuras Javier Bardem y Penélope Cruz a mejores actor y actriz respectivamente por Being The Ricardos y Madres paralelas, de Pedro Almodóvar.

Otros premios se anunciaron previamente a la ceremonia, que este domingo volvió al tradicional teatro Dolby después de que el año pasado se realizara en una estación de tren de Los Ángeles por la pandemia.