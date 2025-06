Acaba de llegar a Netflix y es la mejor película basada en hechos reales que he visto este 2025

El pasado 30 de mayo se estrenó en Netflix la película La viuda negra y en unos días se ha colado en el Top 10 de la plataforma de streaming. Esta cinta está basada en el caso real del asesinato del crimen de Patraix que fue uno de los que más mediáticos 2017 y 2018. María Jesús Moreno, Maje, decidió matar a su esposo Antonio Navarro con el que llevaba casada solo un año. Para perpetrar el crimen le pidió ayuda a Salva, un compañero del hospital donde trabajaba como enfermera. Salva estaba casado y tenía un hijo, contaba con 20 años más que ella y se dejó deslumbrar por esta explosiva mujer con la que estaba manteniendo relaciones hasta el punto de cometer un crimen. Maje le convenció cuando le contó que su marido la maltrataba y que se encontraba en peligro. Lo que no sabía Salva es que Maje antes, durante y después del matrimonio mantenía varias relaciones paralelas con diversos hombres y que su marido no la maltrataba.

Después de ver en Netflix la película La viuda negra te das cuenta del gran esfuerzo que han tenido que hacer los creadores de esta película para reconstruir todo lo que pasó desde ese 16 de agosto en el que apareció el cuerpo de su marido en el garaje de su casa de Patraix hasta el momento en el que la detiene la policía. Esta cinta intenta explicar los pensamientos y movimientos de Maje, una mujer fría y calculadora, que logra manipular a todos los que le rodean para conseguir sus objetivos. La viuda negra ha sido dirigida por Carlos Sedes, producida por Bambú Producciones y ha contado con Ramón Campos como productor y guionista.

Como ocurre con este tipo de ficciones basadas en hechos reales bastante mediáticos en las que los espectadores ya conocen lo que ocurrió, sus creadores tienen que intentar sorprender con algunos episodios desconocidos del caso. Uno de los puntos fuertes de la película La viuda negra es la genial interpretación de sus protagonistas los actores Ivana Baquero, Tristán Ulloa y Carmen Machi que lograr captar la atención del espectador en la historia desde el primer minuto. La cinta intenta explicar cómo una mujer tan joven planeó este horrible crimen para librarse de un marido que simplemente la molestaba.

¿Qué pasa en la película La viuda negra?

Esta película comienza cuando la policía encuentra el 16 de agosto de 2017 el cuerpo sin vida del marido de Maje en el garaje en su domicilio de Patraix. Eva Torres, la inspectora jefa del Grupo de Homicidios, es la encargada de investigar el asesinato de Antonio Navarro Cerdán y en la película conocemos al principio cuáles son sus problemas familiares y laborales.

Eva Torres interroga a todos los implicados en el caso y a su entorno y empieza a sospechar de Maje, la viuda del fallecido. La inspectora es una mujer tranquila que decide tomarse el tiempo que sea necesario para descubrir quién ha sido el asesino. Ella intuye que ha sido Maje porque la ha pillado en varias mentiras, pero no tiene pruebas de que ella ha sido autora intelectual del crimen. Al principio parece que la investigación no avanza, ya que no logran muchos resultados en las escuchas telefónicas, pero todo cambia cuando el Grupo de Homicidios intercepta una conversación un tanto extraña en noviembre entre Maje y Salva.

Como necesitan una confesión, deciden poner a Maje una inteligente trampa. En diciembre los miembros del Grupo de Homicidios pidieron al cuñado de Maje que la informase de que la policía ya había identificado al asesino de Antonio. Tras conocer esta noticia, Maje se pone nerviosa y decide quedar con Salva en una cafetería de Torrent a comienzos de enero de 2018. La policía pone micros en la mesa y espera fuera de la cafetería a que Maje y Salva dieran detalles de su plan…

El reparto de esta interesante película

Una de las protagonistas de esta cinta es la actriz Carmen Machi, que interpreta el papel de Eva Torres, la inspectora jefa del Grupo de Homicidios. Su interpretación convence desde el primer momento y está inspirado en la agente real Esther Maldonado, la cual lideró la investigación del conocido crimen de Patraix. Además, la película está protagonizada por la actriz Ivana Baquero que da vida a la fría, calculadora y mentirosa Maje y el actor al Tristán Ulloa a confiado Salva.

Además, en el reparto de La viuda negra están los actores Joel Sánchez (Berlín), Álex Gadea (Sin huellas), Pablo Molinero (La peste), Pepe Ocio (Los favoritos de Midas) y Amparo Fernández (Mientras duermes), entre otros.

La película La viuda negra es una buena opción para los que están buscando un thriller basado en hechos reales ya que sorprende por la minuciosidad del relato y la buena interpretación de los protagonistas. Esta cinta es uno de los mejores estrenos de Netflix en mayo junto con las series Legado, Sirenas y Los secretos que ocultamos.