El thriller psicológico de Harry Styles que tienes que ver antes de que sea tarde: va a dejar Prime Video

Las novedades mensuales del streaming son casi inabarcables por parte de los suscriptores. Entre otras cosas, porque se da por hecho la disponibilidad de dichos títulos de una forma casi impertérrita. Cuando en realidad, los servicios de streaming van eliminando sinuosamente varios de sus contenidos. Algunos de ellos resultan intrascendentes para el gran público, pero hace algunas horas hemos averiguado que el thriller más comentados de la carrera de Harry Styles va a desaparecer en pocos días de Prime Video. Sí, nos referimos a No te preocupes querida, un filme que dio que hablar tanto por la división de la crítica profesional como por todos los líos derivados de su producción.

Olivia Wilde venía debutar en la dirección con la estimulante Booksmart (en España, Súper empollonas) y para su segunda producción, el interés generalizado de la prensa fue creciendo dada la inversión de Warner Bros y del protagonismo de una estrella en alza como Florence Pugh. Sin embargo, poco a poco fuimos conociendo los diferentes entresijos de un rodaje con el que, valga la ironía con el título, sí debía preocupar a los inversores y a su directora. Lo primero de todo fue el anuncio de la salida de Shia Labeouf como actor secundario del thriller, en un papel asumido después por el cantante Harry Styles. A las pocas semanas, estalla la acusación de abusos verbales y físicos de la cantante británica FKA Twigs contra Labeouf y es entonces cuando Wilde explica que la salida del intérprete se debía a a que Shia no encajaba con la «tolerancia 0 de capullos» que tenía en su set. Al mismo tiempo, la actriz a la que conocimos gracias a la serie de House comenzaba a salir con el cantante de Watermelon Sugar, separándose del que hasta entonces había sido su marido, el actor Jason Sudekis.

Pero es entonces cuando LaBeouf entra en escena y en una entrevista, aportando además de su versión, pruebas gráficas de que en realidad Wilde no quería que la estrella de Disturbia abandonase la cinta, sino que en su conflicto con interno con Pugh, la realizadora se había puesto de parte de su protagonista. «No me despediste, yo abandoné tu película», rezaba la carta emitida por LaBeouf. Tras ello, Pugh no acudió a la rueda de prensa del Festival de Venecia y se rumoreó del mismo modo, con la incomodidad de la actriz de Marvel en un rodaje en el que el enamoramiento entre Styles y Wilde había sido un problema.

Para más inri, la crítica recibió el largometraje con tibieza y su recaudación de 85 millones de dólares quedó muy lejos de las pretensiones de Warner. No obstante, el streaming ha sido un refugio interesante en el que desde su estreno, la película ha acumulado un buen número de visualizaciones. Desgraciadamente para los suscriptores de Prime Video, No te preocupes querida dejará de estar disponible en la plataforma en siete días. Es decir, será eliminada el próximo jueves, 7 de agosto. Por suerte, todavía podrá disfrutarse bajo suscripción dentro del catálogo de Netflix.

‘No te preocupes querida’: sinopsis

El planteamiento original del thriller distópico protagonizado por Florence Pugh y Harry Styles es el siguiente: «Alice y Jack tienen la suerte de vivir en la comunida idealizada de Victoria, una ciudad experimental creada por una compañía donde los hombres que trabajan en el enigmático proyecto Victoria, viven con sus familia. Pero cuando empiezan a aparecer grietas en su idílica vida, exponiendo destellos de algo mucho más siniestro que se esconde bajo la atractiva fachada. Alice no puede evitar cuestionarse exactamente que están haciendo realmente en Victoria, y por qué».

Aparte de sus dos estrellas titulares, No te preocupes querida contó también con la presencia de la propia Wilde como intérprete, además de tener en el reparto secundario a Chris Pine, Gemma Chan, Kiki Layne, Nick Kroll, Douglas Smith, Kate Berlant, Asif Ali, Dita Von Teese, Timothy Simons y Sydney Chandler.

El último thriller de Harry Styles

La expectación en torno al proyecto aumentó las expectativas de una historia que se quedó a medio camino en torno a la crítica feminista y al panfleto facilón de un relato de ciencia ficción un tanto exánime de originalidad. Pero ahí está la gran actuación de Florence Pugh para sostener ella sola, esta arriesgada premisa cuya dimensión y pretensiones le quedaron un tanto grandes a su incipiente directora.

Algunos la tachan de fallida mientras otros, vieron en ella grandes ideas desaprovechadas que no merecieron tanto desdén por parte de la prensa especializada. Sea como fuere, sus dos horas de duración representan una apuesta refrescante ante un largometraje cuya respuesta general fue tremendamente polarizada. Razón de más para esgrimir una opinión propia sobre un producto polémico. Eso sí, justo en una semana dejará de estar disponible en el terminal de la marca creada por Jeff Bezos.