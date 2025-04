Olivia Wilde vuelve a la dirección con ‘The Invite’: un remake de una reconocida película española

De forma completamente sorprendente, hace algunas horas hemos conocido que la actriz Olivia Wilde tiene un nuevo proyecto como directora. Wilde se hizo famosa tras su aparición regular en la serie de House, aunque pronto comenzó a tener una gran presencia en grandes superproducciones de la talla de Tron: Legacy (2010), In Time (2011) o Cowboys & Aliens (2011). Pero como otras tantas figuras de la interpretación antes que ella, hace poco más de un lustro la pudimos ver dirigiendo Booksmart (2019), una ópera prima fresca y divertida que advertía que esta estrella iba a ser mucho más que un rostro reconocido que actuase delante de la cámara. Ahora y tras el fracaso de No te preocupes querida (2022) y habiendo completado el rodaje de Perfect, Wilde ya ha arrancado su próxima película como autora: The Invite.

Según los medios estadounidenses, The Invite será un remake de la cinta española Sentimental (2020). Filme que el director Cesc Gay adaptó directamente de su propio debut teatral, titulado y que llegó a obtener hasta cinco nominaciones a los premios Goya. No es la primera vez que el trabajo del realizador catalán se versiona en otro país, pues Sentimental tiene sus propias reinterpretaciones en Italia, Suiza y Francia. La encargadas de llevar la historia al terreno norteamericano han sido Rashida Jones y Will McCormack, famosos por haber confeccionado el guion del drama romántico Celeste and Jesse Forever (2012), aunque Jones le sonará más a los espectadores por su faceta como actriz en la serie Parks and Recreation (2009) u On the Rocks (2020). No es del mismo modo, el primer intento de llevar la divertida apuesta del director de Truman (2015) a Hollywood. En 2023 hubo un acercamiento que iba a tener como directores al dúo de Pequeña Miss Sunshine (2006), Valery Faris y Jonathan Dayton, en un reparto que iba a estar comandado por Amy Adams, Paul Rudd y Tessa Thompson.

¿De qué trata ‘The Invite’?

No sabemos cuánto variará el argumento de la versión anglosajona, pero para quien no recuerde el trabajo de Gay producido por RTVE, TV3 y Movistar Plus, su sinopsis oficial decía lo siguiente: «Julio y Ana hace más de 15 años que están juntos. Forman una pareja que ya no se mira ni se toca, y que ha hecho del combate diario la esencia de su relación. Esta noche Ana ha invitado a casa a sus vecinos del piso de arriba, Salva y Laura, una pareja más joven que ellos, amable y simpática, pero cuyos «ruidos» se han convertido en una molestia para Julio y Ana…¿O quizás en un estímulo? Los vecinos les harán una inusual propuesta que convertirá la velada en una experiencia catártica para el matrimonio».

Por el momento y a la espera de que Olivia Wilde y la distribuidora escojan una fecha de estreno, Sentimental está disponible para ver gratis en la plataforma de RTVE Play. Como bien cuenta Variety en su noticia, el reparto incluiría a la propia Wilde y también a Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton en un rodaje que ya ha comenzado en Los Ángeles. La directora y Rogen colaboraron recientemente en uno de los episodios de la reciente The Studio que protagoniza el segundo. En cambio, la neoyorquina no ha coincidido nunca en ningún proyecto ni con Norton ni con la actriz española. A sus 41 años, como intérprete Wilde se ha puesto a las órdenes de los mejores cineastas. Desde Paul Haggis en Los próximos tres días (2010), pasando por Spike Jonze en Her (2013), Ron Howard en Rush (2013), hasta Clint Eastwood en Richard Jewell (2019).

The Invite estará producida por Ben Browning de FilmNation Entertainment y Megan Ellison de Annapurna Pictures.

Los próximos proyectos de Olivia Wilde

Mientras filme The Invite, a Olivia Wilde la veremos antes como actriz en I Want Your Sex. Un thriller erótico dirigido por Gregg Araki (Pájaro blanco de la tormenta de nieve) donde compartirá pantalla con Cooper Hoffman (Licorice Pizza) y la cantante Charli XCX (Sacrifice).

The Invite no tiene una fecha de estreno cerrada, pero teniendo en cuenta que el rodaje ya ha comenzado, lo lógico sería que el filme aterrizase en las salas en 2026. Es decir, que Wilde tendría dos estrenos como directora para ese año, pues está todavía pendiente la llegada de su biopic deportivo Perfect, la adaptación de la vida de la gimnasta estadounidense Kerri Strug, la cual vivió una terrible lesión antes de competir en los Juegos Olímpicos de 1996.